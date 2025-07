Bad Bunny hace una “declaración política” al iniciar su residencia en Puerto Rico

Con un tono melancólico, canta: “Quieren quitarme el río y también la playa. Quieren al barrio mío y que abuelita se vaya. No, no suelte’ la bandera ni olvide’ el lelolai. Que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawai”. Hawai solo se convirtió en el estado 50 de EE.UU. en 1959, más de 60 años después de que el Gobierno estadounidense derrocara su monarquía.

Como territorio estadounidense, Puerto Rico no tiene estatus de estado, aunque sus residentes son ciudadanos estadounidenses. Al ser residentes de un territorio y no de un estado, los puertorriqueños no pueden votar por el presidente en las elecciones generales de EE.UU. El territorio tiene un delegado sin derecho a voto en el Congreso, llamado comisionado residente.

