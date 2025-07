Los cameos divertidos, satisfactorios y sentimentales en ‘Superman’

Al revisar a fondo el elenco acreditado de “Superman”, aparecen algunos de los “guardianes galácticos” de Gunn, incluyendo a Michael Rooker y Pom Klementieff como robots en la Fortaleza de la Soledad. Klementieff aportó su humor excéntrico como Mantis tanto en “Guardians of the Galaxy” (a partir del “Vol. 2” en 2017) como en las franquicias de “Avengers”, mientras que la colaboración de Rooker con Gunn se remonta aún más atrás. Además de interpretar a Yondu en las tres entregas de “Guardians of the Galaxy”, el actor apareció en la película de terror “Slither” (2006) del director, al igual que su coprotagonista en “Superman”, Nathan Fillion. Otros habituales de Gunn que aparecen en “Superman” incluyen a Mikaela Hoover y Stephen Blackehart.

