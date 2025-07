“¿Esa falda se quita?”: el atrevido dueto de Tina Turner y Mick Jagger que electrizó al público de Live Aid en 1985

Jagger, que en ese momento estaba a pocos días de cumplir 42 años, y Turner, que entonces tenía 45 y disfrutaba del éxito de su álbum de 1984 “Private Dancer”, mostraron su química divertida y coqueta. El dúo interpretó “State of Shock” y la canción “It’s Only Rock ‘n’ Roll (But I Like It)”, en la que Jagger se quitó la camisa para un cambio de vestuario a mitad de canción y arrancó dramáticamente la falda de Turner.

