Legisladores de Florida que visitaron ‘Alligator Alcatraz’ dicen que los detenidos están hacinados en jaulas

Una vez trasladado, no pudo ducharse durante seis días y no había suficientes instalaciones para lavarse las manos, contó. El viernes, lo despertaron a las 3 a.m. para ducharse debido a la cantidad de personas esperando su turno, relató.

“Los detenidos están en carpas y hace mucho calor allí. Están en malas condiciones… No hay suficiente comida. Los enfermos no reciben medicinas. Cada vez que le pregunto por su situación, me dice que está mal”, relató.

