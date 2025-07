“Superman” supera las expectativas de taquilla y se acerca a los US$ 130 millones en su fin de semana de estreno

Algunas películas de superhéroes han tenido un desempeño inferior, ya que el público parece mostrar fatiga con el género, como “The Marvels” de 2023, que debutó con US$ 46 millones, el fin de semana de estreno más bajo del Universo Cinematográfico de Marvel. Pero la clasificación R de “Deadpool & Wolverine” no impidió que recaudara más de US$ 200 millones en su primer fin de semana en julio de 2024.

“Superman” de Warner Bros. Pictures recaudó un estimado de US$ 56,5 millones en Estados Unidos el viernes, además de US$ 22,5 millones en las funciones de preestreno del jueves. El personaje de cómic de 1938, que inició como saga cinematográfica en 1978, se espera que recaude cerca de US$ 130 millones en el país durante el fin de semana.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.