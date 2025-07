4 grandes preguntas sobre Trump y Epstein

(No parecen querer decirlo. Pero, de manera reveladora, Bongino dijo a Fox News el mes pasado: “Ya no me pagan por mis opiniones. Ahora trabajo para los contribuyentes. Me pagan por las pruebas”).

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.