CNN verifica: cinco afirmaciones falsas que Trump hizo sobre la inflación

Falso. De las decenas de miles de gasolineras en todo el país monitoreadas por la empresa GasBuddy , no hubo una sola estación que ofreciera gasolina a US$ 1,99 el galón (3,7 litros) o menos el martes, de acuerdo con Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo de la compañía. (Algunos conductores obtienen descuentos especiales). Y ningún estado tuvo un precio promedio de gasolina el martes inferior al de Misisipi, que fue de US$ 2,71 por galón, según datos publicados por la AAA.

