Un Trump frustrado da más detalles sobre su relación con Epstein, mientras el escándalo lo sigue al extranjero

“Yo no hago dibujos. No soy una persona que dibuja. No hago dibujos. A veces la gente me dice: ‘¿Puedes hacer un edificio?’, y hago cuatro líneas y un techito, ya sabes, para una causa benéfica. Pero no soy de dibujar. No dibujo mujeres, eso sí te lo puedo decir. Dicen que hay un dibujo de una mujer, y yo no dibujo mujeres”, afirmó el presidente, en su respuesta más extensa sobre el tema desde que se publicó la historia a principios de este mes.

“Durante años no hablé con Jeffrey Epstein. No quería hablar con él, porque hizo algo inapropiado. Contrató personal, y le dije: ‘No vuelvas a hacer eso nunca más’. Se robó gente que trabajaba para mí. Le dije: ‘No vuelvas a hacer eso’. Lo hizo de nuevo, y lo eché del lugar, persona non grata. Lo eché, y eso fue todo. Me alegra haberlo hecho”, dijo Trump.

