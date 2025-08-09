Jen Pawol hace historia en el béisbol al convertirse en la primera mujer en arbitrar un partido de las Grandes Ligas

Por Kevin Dotson, CNN

La árbitra de béisbol Jen Pawol hizo historia este sábado en Atlanta al convertirse en la primera mujer en arbitrar un partido de temporada regular de las Grandes Ligas (MLB).

Pawol trabajó en la primera base en el primer juego de la doble cartelera entre los Braves de Atlanta y los Marlins de Miami en el Truist Park.

Haciendo su debut en las Grandes Ligas ante 35.664 aficionados, Pawol sonreía de oreja a oreja al salir al campo.

Pawol fue recibida calurosamente por los miembros de los Marlins y los Braves durante el intercambio de las tarjetas de alineación.

Los aficionados también se mostraron felices de presenciar este momento histórico en el estadio, y varios sostenían carteles con mensajes como “Bienvenida al show, Jen” y “Gracias, Jen. De parte de niñas y mujeres en todas partes”.

“Fue increíble cuando salimos al campo, y parecía que muchas personas empezaron a aplaudir y a decir mi nombre y cosas así. Fue bastante intenso y muy emotivo”, dijo Pawol después del partido.

Una vez iniciado el partido, la novata de la MLB se dedicó por completo a la acción. Se desempeñó bien en primera base, marcando jugadas cerradas con precisión, rapidez y decisión.

“El sueño realmente se hizo realidad hoy”, dijo Pawol en una conferencia de prensa tras la victoria de los Braves por 7-1. “Y todavía lo estoy viviendo”.

“Estoy muy agradecida con mi familia, con la MLB por crear un ambiente de trabajo tan increíble. Con los árbitros con los que trabajo, tenemos una camaradería increíble y nos estamos divirtiendo ahí afuera. Trabajamos duro, pero nos divertimos. Y estoy muy agradecida”.

Tras romper la histórica brecha de género, Pawol donó la gorra que usó en el partido al Salón de la Fama y Museo del Béisbol Nacional.

“Siempre quise ser árbitra”, dijo Pawol a los periodistas. “Sabía que tenía la pasión, lo tenía en mi ADN”.

“Y luego, al convertirlo en una carrera, cuando me di cuenta de ‘Vaya, tal vez podría ser una de la MLB’, simplemente lo intenté”, agregó con una sonrisa.

Pawol fue la séptima mujer en arbitrar en las ligas menores y debutó como profesional en la Liga de la Costa del Golfo en junio de 2016, de acuerdo con la MLB. Es una de los 17 árbitros de Triple-A elegibles para ser llamados a juegos de Grandes Ligas si es necesario.

“Cualquiera que se abra camino en las ligas menores, no me importa quién sea, si se mantiene, es un trabajo duro”, dijo el manager de los Bravos, Brian Snitker, tras el primer juego de la doble cartelera.

“Hablando con árbitros a lo largo de los años, sobre sus viajes y todo lo que atraviesan, me alegra que cualquiera que persevere y se esfuerce en una carrera así tenga la oportunidad de estar donde quiere estar, así que bien por ella”.

El histórico fin de semana de Pawol está lejos de terminar: trabajará en la tercera base en el segundo juego de la doble cartelera de este sábado y será la encargada de cantar bolas y strikes el domingo como árbitra principal en el cierre de la serie.

El miércoles, el comisionado de la MLB, Robert D. Manfred, Jr., calificó el ascenso de Pawol como un “logro histórico” y una “reflexión del arduo trabajo, la dedicación y el amor de Jen por el béisbol”.

Manfred agregó: “Ella se ha ganado esta oportunidad y estamos orgullosos del gran ejemplo que ha dado, especialmente para todas las mujeres y niñas que aspiran a desempeñar roles en el campo. En nombre de las Grandes Ligas, extiendo mis felicitaciones a Jen y a su familia por este hito”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.