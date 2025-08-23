Skip to Content
Saturday high school volleyball scores – August 23

PEG PETERSON INVITATIONAL TOURNAMENT DAY 2
(NUMBER OF SETS WON)

Ridgevue  0
Skyline  2 

Skyline  2
Centennial 0

Eagle 2
Skyline  0

Century 0
Skyline  2

Rigby  0
Snake River  2

Snake River  2
Highland   1

Snake River  1
Idaho Falls  2

Highland  2
Middleton  1

Pocatello 1
Idaho Falls  2

Blackfoot  0
Delta, UT  3

Burley   2
South Fremont 0

Ridgevue  1
South Fremont 2

Wood River  2
South Fremont 0

Sugar-Salem  2
Rigby  2

Shelley 0
Rigby  2

Sugar-Salem  0
Middleton  2

Shelley  2
Middleton 0

Idaho Falls   0
Rigby   2

Rigby  2
Idaho Falls  1

Jerome  0
Firth  2

Capital 2
Firth  0

Columbia  0
Firth  2

