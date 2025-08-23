Saturday high school volleyball scores – August 23
PEG PETERSON INVITATIONAL TOURNAMENT DAY 2
(NUMBER OF SETS WON)
Ridgevue 0
Skyline 2
Skyline 2
Centennial 0
Eagle 2
Skyline 0
Century 0
Skyline 2
Rigby 0
Snake River 2
Snake River 2
Highland 1
Snake River 1
Idaho Falls 2
Highland 2
Middleton 1
Pocatello 1
Idaho Falls 2
Blackfoot 0
Delta, UT 3
Burley 2
South Fremont 0
Ridgevue 1
South Fremont 2
Wood River 2
South Fremont 0
Sugar-Salem 2
Rigby 2
Shelley 0
Rigby 2
Sugar-Salem 0
Middleton 2
Shelley 2
Middleton 0
Idaho Falls 0
Rigby 2
Rigby 2
Idaho Falls 1
Jerome 0
Firth 2
Capital 2
Firth 0
Columbia 0
Firth 2