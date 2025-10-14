Skip to Content
Sports

Tuesday district H.S. soccer tournament scores – October 14

MGNonline.com
By
Updated
today at 10:32 PM
Published 9:21 PM

(KIFI)
6A DISTRICT 4-5-6 TOURNAMENT
(5) Madison  1
(4) Rigby    3

5A DISTRICT 6 TOURNAMENT
(3) Shelley  4
(2) Blackfoot  5

GIRLS' SCORES
6A DISTRICT 4-5-6 TOURNAMENT
(5) Rigby  2
(3) Thunder Ridge  0

(3) Canyon Ridge  2
(2) Highland  1

(4) Madison  1
(2) Canyon Ridge  2

5A DISTRICT 5 TOURNAMENT
(2) Century 1
(3) Preston 2

5A DISTRICT 6 TOURNAMENT
(1) Hillcrest  4
(4) Bonneville  0

(4) Skyline  0
(1) Idaho Falls   1

4A DISTRICT 5 TOURNAMENT
(1) Marsh Valley  0
(2) American Falls 1

(3) Malad   0
(4) Snake River  3

4A DISTRICT 6 TOURNAMENT
(4) Firth  1
(1) Sugar-Salem  13

(3) South Fremont  0
(2) Teton  1

Article Topic Follows: Sports
boys soccer
girls soccer
scores
sports line

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

News Team

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.

Skip to content