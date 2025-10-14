Tuesday district H.S. soccer tournament scores – October 14
(KIFI)
6A DISTRICT 4-5-6 TOURNAMENT
(5) Madison 1
(4) Rigby 3
5A DISTRICT 6 TOURNAMENT
(3) Shelley 4
(2) Blackfoot 5
GIRLS' SCORES
6A DISTRICT 4-5-6 TOURNAMENT
(5) Rigby 2
(3) Thunder Ridge 0
(3) Canyon Ridge 2
(2) Highland 1
(4) Madison 1
(2) Canyon Ridge 2
5A DISTRICT 5 TOURNAMENT
(2) Century 1
(3) Preston 2
5A DISTRICT 6 TOURNAMENT
(1) Hillcrest 4
(4) Bonneville 0
(4) Skyline 0
(1) Idaho Falls 1
4A DISTRICT 5 TOURNAMENT
(1) Marsh Valley 0
(2) American Falls 1
(3) Malad 0
(4) Snake River 3
4A DISTRICT 6 TOURNAMENT
(4) Firth 1
(1) Sugar-Salem 13
(3) South Fremont 0
(2) Teton 1