Thursday district high school soccer scores – October 16
(KIFI)
BOYS SCORES
6A DISTRICT 4-5-6 TOURNAMENT
(1) Thunder Ridge 4 *District champ*
(3) Canyon Ridge 1
5A DISTRICT 6 TOURNAMENT
(2) Blackfoot 3
(1) Idaho Falls 0
(3) Shelley 4
(4) Skyline 4 (tie)
4A DISTRICT 5 TOURNAMENT
(1) Marsh Valley 2
(2) American Falls 1
4A DISTRICT 6 TOURNAMENT
(1) Sugar-Salem 1
(2) Teton 1 (tie)
GIRLS SCORES
6A DISTRICT 4-5-6 TOURNAMENT
(1) Highland 8
(2) Canyon Ridge 0
5A DISTRICT 5 TOURNAMENT
(1) Pocatello 1
(3) Preston 0
5A DISTRICT 6 TOURNAMENT
(3) Idaho Falls 3
(4) Bonneville 2
(1) Hillcrest 3
(2) Skyline 1
4A DISTRICT 6 TOURNAMENT
(1) Sugar-Salem 6 *District champ*
(3) South Fremont 0