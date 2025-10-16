Skip to Content
Sports

Thursday district high school soccer scores – October 16

BOYS SCORES
6A DISTRICT 4-5-6 TOURNAMENT
(1) Thunder Ridge   4  *District champ*
(3) Canyon Ridge   1 

5A DISTRICT 6 TOURNAMENT
(2) Blackfoot  3
(1) Idaho Falls  0

(3) Shelley 4 
(4) Skyline 4  (tie)

4A DISTRICT 5 TOURNAMENT
(1) Marsh Valley  2
(2) American Falls  1

4A DISTRICT 6 TOURNAMENT
(1) Sugar-Salem  1
(2) Teton 1  (tie)

GIRLS SCORES
6A DISTRICT 4-5-6 TOURNAMENT
(1) Highland   8
(2) Canyon Ridge 0

5A DISTRICT 5 TOURNAMENT
(1) Pocatello  1
(3) Preston    0

5A DISTRICT 6 TOURNAMENT
(3) Idaho Falls   3
(4) Bonneville    2

(1) Hillcrest  3
(2) Skyline  1

4A DISTRICT 6 TOURNAMENT
(1) Sugar-Salem  6  *District champ*
(3) South Fremont 0

