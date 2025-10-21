Skip to Content
Tuesday girls district H.S. volleyball tournament scores – October 21

October 21
(Number of Sets Won)
6A DISTRICT 4-5-6 TOURNAMENT
(1) Madison  3
(5) Canyon Ridge  0

(2) Rigby 3 
(3) Thunder Ridge 0

5A DISTRICT 6 TOURNAMENT
(3) Hillcrest  3
(3) Skyline   0

(2) Idaho Falls 1
(3) Hillcrest 3

4A DISTRICT 5 TOURNAMENT
(3) Preston  3
(4) Marsh Valley  0

(2) Snake River 2
(1) Bear Lake  3

(2) Snake River 3
(3) Preston  2

3A DISTRICT 6 TOURNAMENT
(1) Firth  3
(3) North Fremont  1

1A DISTRICT 5 TOURNAMENT
(4) Challis  3
(6) Watersprings  1

