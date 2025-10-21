Tuesday girls district H.S. volleyball tournament scores – October 21
(KIFI)
(Number of Sets Won)
6A DISTRICT 4-5-6 TOURNAMENT
(1) Madison 3
(5) Canyon Ridge 0
(2) Rigby 3
(3) Thunder Ridge 0
5A DISTRICT 6 TOURNAMENT
(3) Hillcrest 3
(3) Skyline 0
(2) Idaho Falls 1
(3) Hillcrest 3
4A DISTRICT 5 TOURNAMENT
(3) Preston 3
(4) Marsh Valley 0
(2) Snake River 2
(1) Bear Lake 3
(2) Snake River 3
(3) Preston 2
3A DISTRICT 6 TOURNAMENT
(1) Firth 3
(3) North Fremont 1
1A DISTRICT 5 TOURNAMENT
(4) Challis 3
(6) Watersprings 1