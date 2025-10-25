Skip to Content
Sports

Saturday girls state H.S. soccer tournament day 3 scores – October 25

MGNonline.com
By
New
Published 10:35 PM

(KIFI)
6A TOURNAMENT CHAMPIONSHIP
(1) Timberline  1
(2) Rocky Mountain  0

3RD PLACE GAME
(5) Owyhee  1
(3) Boise   0

CONSOLATION BRACKET
(4) Mountain View 1
(5) Highland   2

5A TOURNAMENT CHAMPIONSHIP
(5) Moscow  1
(6) Vallivue   0

3RD PLACE GAME
(1) Hillcrest  3
(7) Pocatello  1

CONSOLATION BRACKET
(8) Sandpoint  0
(3) Skyline   3

4A TOURNAMENT CHAMPIONSHIP
(1) Sugar-Salem   4
(3) Marsh Valley.  0

3RD PLACE GAME
(5) Fruitland   1
(2) Kimberly  0

CONSOLATION BRACKET
(8) Sun Valley CS  7
(6) American Falls  1

Article Topic Follows: Sports
girls soccer
scores
state tournament

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

News Team

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.