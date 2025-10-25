Saturday girls state H.S. soccer tournament day 3 scores – October 25
(KIFI)
6A TOURNAMENT CHAMPIONSHIP
(1) Timberline 1
(2) Rocky Mountain 0
3RD PLACE GAME
(5) Owyhee 1
(3) Boise 0
CONSOLATION BRACKET
(4) Mountain View 1
(5) Highland 2
5A TOURNAMENT CHAMPIONSHIP
(5) Moscow 1
(6) Vallivue 0
3RD PLACE GAME
(1) Hillcrest 3
(7) Pocatello 1
CONSOLATION BRACKET
(8) Sandpoint 0
(3) Skyline 3
4A TOURNAMENT CHAMPIONSHIP
(1) Sugar-Salem 4
(3) Marsh Valley. 0
3RD PLACE GAME
(5) Fruitland 1
(2) Kimberly 0
CONSOLATION BRACKET
(8) Sun Valley CS 7
(6) American Falls 1