Thursday state H.S. volleyball tournament scores day 1 – October 30
(KIFI)
(Number of Sets Won)
6A STATE TOURNAMENT
(1) Skyview 0
(8) Boise 3
(4) Coeur d'Alene 0
(5) Rigby 3
(3) Rocky Mountain 2
(6) Timberline 3
5A STATE TOURNAMENT
(1) Hillcrest 3
(8) Vallivue 0
(4) Middleton 3
(5) Wood River 2
(3) Lakeland 3
(6) Moscow 0
4A STATE TOURNAMENT
(1) Bear Lake 3
(8) Timberlake 0
(4) Preston 0
(5) Fruitland 3
(3) Cole Valley 3
(6) Sugar-Salem 0
3A STATETOURNAMENT
(1) Ambrose 3
(8) West Side 0
(4) Priest River 3
(5) Nampa Christian 1
(3) Malad 2
(6) Melba 3
2A STATETOURNAMENT
(1) Butte County 3
(8) Liberty Charter 0
(4) Oakley 3
(5) Kamiah 2
1A STATETOURNAMENT
(1) Horseshoe Bend 3
(8) Coeur d' Christ 0
(4) Rockland 3
(5) Mackay 2