Thursday state H.S. volleyball tournament scores day 1 – October 30

today at 8:01 PM
Published 6:40 PM

(KIFI)
(Number of Sets Won)
6A STATE TOURNAMENT
(1) Skyview  0
(8) Boise  3

(4) Coeur d'Alene  0
(5) Rigby  3

(3) Rocky Mountain  2
(6) Timberline  3

5A STATE TOURNAMENT
(1) Hillcrest  3
(8) Vallivue  0

(4) Middleton  3
(5) Wood River  2

(3) Lakeland  3
(6) Moscow    0

4A STATE TOURNAMENT
(1) Bear Lake   3
(8) Timberlake   0

(4) Preston  0
(5) Fruitland  3

(3) Cole Valley  3
(6) Sugar-Salem  0

3A STATETOURNAMENT
(1) Ambrose  3
(8) West Side  0

(4) Priest River   3
(5) Nampa Christian  1

(3) Malad  2
(6) Melba  3

2A STATETOURNAMENT
(1) Butte County  3
(8) Liberty Charter  0

(4) Oakley  3
(5) Kamiah  2

1A STATETOURNAMENT
(1) Horseshoe Bend  3
(8) Coeur d' Christ   0

(4) Rockland   3
(5) Mackay   2

