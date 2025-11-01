Skip to Content
Saturday state H.S. volleyball tournament Day 3 scores – November 1

(Number of Sets Won)
6A STATE TOURNAMENT
(1) Skyview   3
(2) Madison 1

(2) Madison 3
(6) Timberline  0

(1) Skyview 3   (Champion)
(2) Madison  2

CONSOLATION BRACKET
(6) Timberline 3
(3) Rocky Mountain   2


5A STATE TOURNAMENT
(1) Hillcrest   3
(3) Lakeland  0

(3) Lakeland 3
(2) Shelley  0

(1) Hillcrest   3 (Champion) 
(2) Shelley    1

CONSOLATION BRACKET
(2) Shelley   3
(4) Middleton   0

4A STATE TOURNAMENT
(5) Fruitland    3
(3) Cole Valley 1

(3) Cole Valley  1
(1) Bear Lake  3

(5) Fruitland  4  (Champion)
(1) Bear Lake  1

CONSOLATION BRACKET
(2) Kimberly   1
(1) Bear Lake  3

3A STATETOURNAMENT
(1) Ambrose  3 
(6) Melba   0

(6) Melba  3
(3) Malad  0

(1) Ambrose  3 (Champion)
(3) Malad  2

CONSOLATION BRACKET
(5) Nampa Christian  0
(3) Malad   3           

2A STATETOURNAMENT
(1) Butte County  3
(2) Troy   0

(1) Butte County  3  (Champion)
(2) Troy  1

(2) Troy  3
(4) Oakley  2

CONSOLATION BRACKET
(3) Valley  1
(4) Oakley  3

1A STATETOURNAMENT
(1) Horseshoe Bend  3
(3) Salmon River   1

(3) Salmon River  1 
(4) Rockland   4

(1) Horseshoe Bend  3 (Champion)
(4) Rockland  2

CONSOLATION BRACKET
(2) Genesee  2
(4) Rockland   3

