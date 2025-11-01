Saturday state H.S. volleyball tournament Day 3 scores – November 1
(Number of Sets Won)
6A STATE TOURNAMENT
(1) Skyview 3
(2) Madison 1
(2) Madison 3
(6) Timberline 0
(1) Skyview 3 (Champion)
(2) Madison 2
CONSOLATION BRACKET
(6) Timberline 3
(3) Rocky Mountain 2
5A STATE TOURNAMENT
(1) Hillcrest 3
(3) Lakeland 0
(3) Lakeland 3
(2) Shelley 0
(1) Hillcrest 3 (Champion)
(2) Shelley 1
CONSOLATION BRACKET
(2) Shelley 3
(4) Middleton 0
4A STATE TOURNAMENT
(5) Fruitland 3
(3) Cole Valley 1
(3) Cole Valley 1
(1) Bear Lake 3
(5) Fruitland 4 (Champion)
(1) Bear Lake 1
CONSOLATION BRACKET
(2) Kimberly 1
(1) Bear Lake 3
3A STATETOURNAMENT
(1) Ambrose 3
(6) Melba 0
(6) Melba 3
(3) Malad 0
(1) Ambrose 3 (Champion)
(3) Malad 2
CONSOLATION BRACKET
(5) Nampa Christian 0
(3) Malad 3
2A STATETOURNAMENT
(1) Butte County 3
(2) Troy 0
(1) Butte County 3 (Champion)
(2) Troy 1
(2) Troy 3
(4) Oakley 2
CONSOLATION BRACKET
(3) Valley 1
(4) Oakley 3
1A STATETOURNAMENT
(1) Horseshoe Bend 3
(3) Salmon River 1
(3) Salmon River 1
(4) Rockland 4
(1) Horseshoe Bend 3 (Champion)
(4) Rockland 2
CONSOLATION BRACKET
(2) Genesee 2
(4) Rockland 3