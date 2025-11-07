Friday high school football playoff scores – November 7
(KIFI)
6A
(4) Mountain View 28
(1) Rigby 42
(2) Madison 14
Coeur d'Alene 42
(3) Rocky Mountain 13
(1) Eagle 6
Timberline 21
(5) Middleton 7
5A
(9) Lakeland 14
(1) Hillcrest 35
(2) Bishop Kelly 40
(10) Blackfoot 8
(11) Sandpoint 38
(3) Skyline 43
(4) Twin Falls 22
(5) Century 7
4A
(8) Buhl 27
(1) Fruitland 41
(5) American Falls 0
(4) Kimberly 42
(2) Sugar-Salem 55 (Thur)
(7) Snake River 6
(6) Weiser 22
(3) Homedale 30
3A
(1) Ririe 20 (Thur)
(8) New Plymouth 18
(7) West Jefferson 14
(2) West Side 37
(3) North Fremont 14
(6) Nampa Christian 30
2A
(1) Kendrick 80
(8) Notus 6
(3) Logos 66
(4) Hagerman 14
(4) Grace 40
(5) Prairie 16
1A
(12) Garden Valley 8
(1) Council 46
(2) Tri-Valley 82
(7) Deary 32
(6) Wallace 66
(3) Genesee 68 F/OT
WYOMING H.S. FOOTBALL SCORES
Riverton 21
Cody 28
Star Valley 37
Lander Valley 3