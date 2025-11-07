Skip to Content
Sports

Friday high school football playoff scores – November 7

high school football
MGN Online
high school football
By
Updated
today at 11:46 PM
Published 9:14 PM

(KIFI)
6A
(4) Mountain View 28
(1) Rigby   42

(2) Madison   14
Coeur d'Alene   42


(3) Rocky Mountain   13
(1) Eagle   6

Timberline  21
(5) Middleton  7

5A
(9) Lakeland  14
(1) Hillcrest    35

(2) Bishop Kelly  40
(10) Blackfoot      8

(11) Sandpoint  38
(3) Skyline  43

(4) Twin Falls  22
(5) Century     7

4A
(8) Buhl   27
(1) Fruitland   41

(5) American Falls  0
(4) Kimberly 42

(2) Sugar-Salem   55   (Thur)
(7) Snake River     6

(6) Weiser    22
(3) Homedale  30

3A
(1) Ririe      20        (Thur)
(8) New Plymouth  18

(7) West Jefferson  14
(2) West Side  37

(3) North Fremont  14
(6) Nampa Christian  30

2A
(1) Kendrick  80
(8) Notus  6

(3) Logos   66
(4) Hagerman 14

(4) Grace   40
(5) Prairie   16

1A
(12) Garden Valley  8
(1) Council   46

(2) Tri-Valley  82
(7) Deary  32

(6) Wallace   66
(3) Genesee  68 F/OT

WYOMING H.S. FOOTBALL SCORES
Riverton  21
Cody   28

Star Valley    37
Lander Valley  3 


Article Topic Follows: Sports
high school football
scores
sports line

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

News Team

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.