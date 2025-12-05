Skip to Content
Friday high school basketball scores – December 5

11:12 PM
(KIFI)
BOYS SCORES
Rigby  62
Borah  57

Pocatello  46
Skyline   48

Preston  47
Timberline  41

Blackfoot  66
Century  64

Bear Lake   50
South Fremont  58

Sugar-Salem  63
Filer   51

Snake River  62
Buhl   48

American Falls  65
Aberdeen    27

New Plymouth   51
Soda Springs  42

Parma  65
Malad   67

Firth   54
West Side  60

Leadore  26
Richfield  64

CAREY HOLIDAY TOURNAMENT DAY 2
Butte County  50
Garden Valley  61

Rockland  55
Carey  34

DIETRICH HOLIDAY TOURNAMENT DAY 2
Mackay  53
Victory Charter  52

GIRLS SCORES
Leadore  35
Richfield   28

RIRIE BULLDOG SHOOTOUT DAY 2
West Jefferson  40
Marsh Valley  63

Ririe  70
Ambrose  39

Aberdeen  48
Firth   59

North Fremont  41
Grace  53

Murtaugh  31
West Side  48

Ambrose  48
Malad  65

SUGAR-SALEM SHOOTOUT DAY 2
Preston 23
Sugar-Salem  53

Syracuse, UT  34
Blackfoot   47

Grantsville, UT  28
Bear Lake  58

JERRY CALLEN MEMORIAL TOURNAMENT DAY 2
Raft River 36
Mackay  59

Mountain Home  51
Butte County  43

BOYS BASKETBALL
Girls Basketball
sports line
sports scores

