Friday high school basketball scores – December 5
BOYS SCORES
Rigby 62
Borah 57
Pocatello 46
Skyline 48
Preston 47
Timberline 41
Blackfoot 66
Century 64
Bear Lake 50
South Fremont 58
Sugar-Salem 63
Filer 51
Snake River 62
Buhl 48
American Falls 65
Aberdeen 27
New Plymouth 51
Soda Springs 42
Parma 65
Malad 67
Firth 54
West Side 60
Leadore 26
Richfield 64
CAREY HOLIDAY TOURNAMENT DAY 2
Butte County 50
Garden Valley 61
Rockland 55
Carey 34
DIETRICH HOLIDAY TOURNAMENT DAY 2
Mackay 53
Victory Charter 52
GIRLS SCORES
Leadore 35
Richfield 28
RIRIE BULLDOG SHOOTOUT DAY 2
West Jefferson 40
Marsh Valley 63
Ririe 70
Ambrose 39
Aberdeen 48
Firth 59
North Fremont 41
Grace 53
Murtaugh 31
West Side 48
Ambrose 48
Malad 65
SUGAR-SALEM SHOOTOUT DAY 2
Preston 23
Sugar-Salem 53
Syracuse, UT 34
Blackfoot 47
Grantsville, UT 28
Bear Lake 58
JERRY CALLEN MEMORIAL TOURNAMENT DAY 2
Raft River 36
Mackay 59
Mountain Home 51
Butte County 43