Thursday high school basketball scores – December 11
BOYS SCORES
Highland 40
Preston 48
Skyline 57
Rigby 67
Sugar-Salem 59
American Falls 43
Alturas Prep 14
American Heritage 67
TITLEONE TIP-OFF CLASSIC DAY 1
Century 45
Boise 63
Middleton 41
Madison 34
Vallivue 65
Hillcrest 64
Shelley 51
Sandpoint 50
RIRIE BULLDOG SHOOTOUT DAY 1
GOLD BRACKET
West Jefferson 37
South Fremont 64
Butte County 53
Aberdeen 40
Firth 54
Marsh Valley 50
Malad 57
North Fremont 56 (OT)
Nampa Christian 49
Filer 46
BLUE BRACKET
Rockland 60
Salmon 29
Carey 27
Ririe 68
Watersprings 58
Owyhee, NV 41
GIRLS SCORES
Bear Lake 39
Malad 48
West Jefferson 38
Butte County 71
Salmon 26
Watersprings 23
Wendell 41
Soda Springs 49
Richfield 22
Rockland 49
TITLEONE TIP-OFF CLASSIC DAY 1
Twin Falls 58
Hillcrest 45