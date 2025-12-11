Skip to Content
Thursday high school basketball scores – December 11

December 11
(KIFI)
BOYS SCORES
Highland  40
Preston  48

Skyline  57
Rigby  67

Sugar-Salem  59
American Falls  43

Alturas Prep  14
American Heritage  67

TITLEONE TIP-OFF CLASSIC DAY 1
Century  45
Boise  63

Middleton   41
Madison   34

Vallivue   65
Hillcrest   64

Shelley  51
Sandpoint  50

RIRIE BULLDOG SHOOTOUT  DAY 1
GOLD BRACKET
West Jefferson 37
South Fremont 64

Butte County 53
Aberdeen 40

Firth 54
Marsh Valley  50

Malad 57
North Fremont  56  (OT)

Nampa Christian 49 
Filer 46

BLUE BRACKET
Rockland 60
Salmon 29

Carey  27
Ririe  68

Watersprings  58
Owyhee, NV   41

GIRLS SCORES
Bear Lake  39
Malad  48

West Jefferson  38
Butte County  71

Salmon  26
Watersprings  23

Wendell   41
Soda Springs  49

Richfield     22
Rockland   49

TITLEONE TIP-OFF CLASSIC DAY 1
Twin Falls  58
Hillcrest     45

