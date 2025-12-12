Skip to Content
Friday high school basketball scores – December 12

basketball on court
MGN online
basketball on court
BOYS H.S. BASKETBALL -
Soda Springs  73
Bear Lake  51

Clark County  38
North Gem 50

CAPITAL CLASSIC DAY 2
Blackfoot  65
Capital  67

TITLEONE TIP-OFF CLASSIC DAY 2
Coeur d'Alene  65
Shelley  44

Hillcrest 56 
Century  45

Sandpoint 69
Star Valley, WY 70

Boise 70
Vallivue 58

RIRIE BULLDOG SHOOTOUT  DAY 2
GOLD BRACKET
South Fremont  66
Nampa Christian   56

Malad  41
Marsh Valley  67

West Jefferson  52
Filer  45

Owyhee, NV 40
Firth  71

BLUE BRACKET
Butte County 64
Rockland 62 (OT)

Aberdeen  47
Salmon  57

Carey    35
North Fremont  47

Ririe  41
Watersprings  42

PRO-IMAGE SPORTS HOLIDAY CLASSIC DAY 2
Madison 59 
Teton 67

West Side 51
Melba 54

Pocatello  48
Rocky Mountain 57

GIRLS H.S. BASKETBALL
Madison  53
Canyon Ridge  13

Rigby  57
Highland  36

Preston  35
Pocatello  43

Shelley  35
Skyline 36

Bonneville  30
Thunder Ridge  52

Marsh Valley  58
South Fremont  28

Sugar-Salem  62
Teton   57

Declo  54
Aberdeen  60

Bear Lake  48
Firth  25

Challis  27
Dietrich  36

Grace  43
New Plymouth  48

Mackay  50
Salmon  27

TITLEONE TIP-OFF CLASSIC DAY 2
Hillcrest  56
Bishop Kelly 38

Sandpoint 56
Burley 47

Mountain Home 38
Borah 51

Kimberly 52
Twin Falls 60

WYOMING BOYS H.S. BASKETBALL
Cody  39
Laramie  45

Pinedale  64
Rawlins  45

Lovell  55
Jackson Hole  8

