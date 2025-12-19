Friday high school basketball scores – December 19
(KIFI)
BOYS SCORES
Pocatello 56
Highland 64
Century 62
Jerome 51
Aberdeen 17
Rockland 53
West Side 44
Firth 41
Castleford 17
Grace Lutheran 45
Valley 40
Butte County 51
Raft River 79
Taylor's Crossing 62
EAST IDAHO HOLIDAY SHOOTOUT DAY 2
Madison 74
Meridian 52
Rigby 46
Timberline 62
PRESTON INDIAN CLASSIC DAY 2
Burley 56
Teton 66
Star Valley, WY 58
Thunder Ridge 60
FLAMING GORGE CLASSIC
Riverton, WY 65
Grace 28
Thermopolis, WY 71
Bear Lake 40
GIRLS H.S. BASKETBALL
Snake River 36
Teton 31
Malad 50
Bear Lake 57
EAST IDAHO HOLIDAY SHOOTOUT DAY 2
Twin Falls 35
Madison 59
Shelley 56
Capital 70
Mead, CO 36
Rigby 55
WYOMING BOYS H.S. BASKETBALL
Cokeville 46
Burlington 69