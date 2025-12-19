Skip to Content
Friday high school basketball scores – December 19

today at 10:05 PM
(KIFI)
BOYS SCORES
Pocatello  56
Highland  64

Century  62
Jerome   51

Aberdeen  17
Rockland  53

West Side  44
Firth  41

Castleford  17
Grace Lutheran  45

Valley  40
Butte County  51

Raft River  79
Taylor's Crossing  62

EAST IDAHO HOLIDAY SHOOTOUT DAY 2
Madison  74
Meridian  52

Rigby  46
Timberline  62

PRESTON INDIAN CLASSIC DAY 2
Burley  56
Teton   66

Star Valley, WY  58
Thunder Ridge   60

FLAMING GORGE CLASSIC
Riverton, WY  65
Grace  28

Thermopolis, WY  71
Bear Lake  40

GIRLS H.S. BASKETBALL
Snake River  36
Teton  31

Malad  50
Bear Lake  57

EAST IDAHO HOLIDAY SHOOTOUT DAY 2
Twin Falls  35
Madison   59

Shelley 56
Capital  70

Mead, CO   36
Rigby  55

WYOMING BOYS H.S. BASKETBALL
Cokeville  46
Burlington  69

BOYS BASKETBALL
Girls Basketball
scores
