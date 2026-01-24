Saturday high school basketball scores – January 24
(KIFI)
BOYS SCORES
Madison 69
Bonneville 56
Rigby 45
Pocatello 51
Thunder RIdge 54
Hillcrest 46
Blackfoot 79
Burley 67
Marsh Valley 68
Buhl 64
Filer 46
Skyline 61
Butte County 66
Oakley 19
Salmon 26
Ririe 65
Grace Lutheran 70
Clark County 47
Rockland 83
Sho-Ban 44
Leadore 62
American Heritage 58
Watersprings 50
Mackay 33
Taylor's Crossing 60
North Gem 25
GIRLS SCORES
Century 23
Blackfoot 70
Sugar-Salem 67
Kimberly 42
Teton 47
West Jefferson 44
Marsh Valley 43
American Falls 8
Bear Lake 51
Snake River 10
Aberdeen 46
West Side 42
Declo 22
Malad 59
Grace 50
Raft River 44
Grace Lutheran 48
Clark County 32
Rockland 58
Sho-Ban 25
Watersprings 12
Mackay 73
Taylor's Crossing 51
North Gem 23