Saturday high school basketball scores – January 24

BOYS SCORES
Madison  69
Bonneville  56

Rigby  45
Pocatello 51

Thunder RIdge  54
Hillcrest    46

Blackfoot  79
Burley  67

Marsh Valley  68
Buhl  64

Filer  46
Skyline  61

Butte County  66
Oakley  19

Salmon  26
Ririe   65

Grace Lutheran   70
Clark County   47

Rockland  83
Sho-Ban  44

Leadore  62
American Heritage 58

Watersprings  50
Mackay  33

Taylor's Crossing   60
North Gem  25

GIRLS SCORES
Century   23
Blackfoot   70

Sugar-Salem  67
Kimberly   42

Teton  47
West Jefferson  44

Marsh Valley  43
American Falls  8

Bear Lake  51
Snake River  10

Aberdeen  46
West Side   42

Declo  22
Malad  59

Grace   50
Raft River  44

Grace Lutheran  48
Clark County  32

Rockland  58
Sho-Ban  25

Watersprings  12
Mackay   73

Taylor's Crossing  51
North Gem  23

