Tuesday girls district H.S. basketball scores – February 3
(KIFI)
6A DIST. 4-5-6 TOURNAMENT
(5) Canyon Ridge 18
(1) Rigby 75
(4) Madison 38
(3) Highland 23
5A DIST. 5 TOURNAMENT
(3) Century 22
(2) Preston 50
5A DIST. 6 TOURNAMENT
(6) Idaho Falls 41
(3) Skyline 39
(5) Bonneville 46
(4) Shelley 56
4A DIST. 5 TOURNAMENT
(4) American Falls 27
(1) Bear Lake 67
(3) Snake River 20
(2) Marsh Valley 50
3A DIST. 4-5 TOURNAMENT
(5) West Side 47
(4) Soda Springs 32
(6) Declo 52
(3) Wendell 40
1A DIST. 5-6 TOURNAMENT
(11) Clark County 46
(6) Sho-Ban 15
(10) Watersprings 29
(7) Grace Lutheran 32
(9) American Heritage 32
(8) North Gem 49