Tuesday girls district H.S. basketball scores – February 3

6A DIST. 4-5-6 TOURNAMENT
(5) Canyon Ridge  18
(1) Rigby  75

(4) Madison   38
(3) Highland   23

5A DIST. 5 TOURNAMENT
(3) Century   22
(2) Preston   50

5A DIST. 6 TOURNAMENT
(6) Idaho Falls  41
(3) Skyline   39

(5) Bonneville  46
(4) Shelley      56

4A DIST. 5 TOURNAMENT
(4) American Falls  27
(1) Bear Lake   67

(3) Snake River   20
(2) Marsh Valley   50

3A DIST. 4-5 TOURNAMENT
(5) West Side  47
(4) Soda Springs  32

(6) Declo   52
(3) Wendell  40

1A DIST. 5-6 TOURNAMENT
(11) Clark County  46
(6) Sho-Ban  15

(10) Watersprings   29
(7) Grace Lutheran   32

(9) American Heritage   32
(8) North Gem   49

