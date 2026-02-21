Skip to Content
Sports

Saturday girls state H.S. basketball tournament day 3 scores – February 21

State H.S. basketball
Local News 8 Sports
State H.S. basketball
By
today at 10:25 PM
Published 10:22 PM

(KIFI)
6A TOURNAMENT CHAMPIONSHIP
(1) Eagle 57
(3) Middleton  48

3RD PLACE GAME
(4) Coeur d’Alene 34
(2) Rigby 63

CONSOLATION TITLE
(8) Madison  27
(7) Boise   32

5A TOURNAMENT CHAMPIONSHIP
(4) Pocatello 62
(2) Sandpoint 49

3RD PLACE GAME
(1) Lakeland   54
(3) Blackfoot 53

CONSOLATION TITLE
(5) Jerome  37
(7) Bishop Kelly  34

4A TOURNAMENT CHAMPIONSHIP
(1) Sugar-Salem  57
(2) Bear Lake  65

3RD PLACE GAME
(4) Marsh Valley 50
(3) Timberlake  56

CONSOLATION TITLE
(8) Kimberly  62
(6) Weiser  56

3A TOURNAMENT CHAMPIONSHIP
(1) Malad  68
(3) Ambrose 43 

3RD PLACE GAME
(5) Grangeville 55
(2) Firth  47

CONSOLATION TITLE
(4) Ririe 49
(7) West Side  40

2A TOURNAMENT CHAMPIONSHIP
(4) Prairie  29
(3) Lapwai  40

3RD PLACE GAME
(1) Butte County  53
(2) Oakley 46

CONSOLATION TITLE
(5) Lakeside 38
(7) Liberty Charter  43

1A TOURNAMENT CHAMPIONSHIP
(4) Deary  55
(6) Nezperce  42

3RD PLACE GAME
(1) Salmon River  42
(2) Mackay   39

CONSOLATION TITLE
(5) Rockland 26
(3) Carey  49

Article Topic Follows: Sports
girls state bsaketball
scores
sports line

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

News Team

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.