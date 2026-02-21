Saturday girls state H.S. basketball tournament day 3 scores – February 21
(KIFI)
6A TOURNAMENT CHAMPIONSHIP
(1) Eagle 57
(3) Middleton 48
3RD PLACE GAME
(4) Coeur d’Alene 34
(2) Rigby 63
CONSOLATION TITLE
(8) Madison 27
(7) Boise 32
5A TOURNAMENT CHAMPIONSHIP
(4) Pocatello 62
(2) Sandpoint 49
3RD PLACE GAME
(1) Lakeland 54
(3) Blackfoot 53
CONSOLATION TITLE
(5) Jerome 37
(7) Bishop Kelly 34
4A TOURNAMENT CHAMPIONSHIP
(1) Sugar-Salem 57
(2) Bear Lake 65
3RD PLACE GAME
(4) Marsh Valley 50
(3) Timberlake 56
CONSOLATION TITLE
(8) Kimberly 62
(6) Weiser 56
3A TOURNAMENT CHAMPIONSHIP
(1) Malad 68
(3) Ambrose 43
3RD PLACE GAME
(5) Grangeville 55
(2) Firth 47
CONSOLATION TITLE
(4) Ririe 49
(7) West Side 40
2A TOURNAMENT CHAMPIONSHIP
(4) Prairie 29
(3) Lapwai 40
3RD PLACE GAME
(1) Butte County 53
(2) Oakley 46
CONSOLATION TITLE
(5) Lakeside 38
(7) Liberty Charter 43
1A TOURNAMENT CHAMPIONSHIP
(4) Deary 55
(6) Nezperce 42
3RD PLACE GAME
(1) Salmon River 42
(2) Mackay 39
CONSOLATION TITLE
(5) Rockland 26
(3) Carey 49