Tuesday boys district basketball tournament scores – February 24
(KIFI)
6A DISTRICT 4-5-6 TOURNAMENT
(5) Rigby 43
(2) Highland 51 (District Champion)
(4) Canyon Ridge 72
(1) Thunder Ridge 65
5A DISTRICT 5 TOURNAMENT
(3) Century 52
(2) Pocatello 59
5A DISTRICT 6 TOURNAMENT
(6) Idaho Falls 60
(1) Blackfoot 62
(4) Shelley 73
(3) Bonneville 81 (District Champion)
4A DISTRICT 5 TOURNAMENT
(1) Snake River 46 (District Champion)
(3) Marsh Valley 28
4A DISTRICT 6 TOURNAMENT
(3) South Fremont 44
(1) Sugar-Salem 61
3A DIST. 4-5 TOURNAMENT
(5) Malad 32
(1) Wendell 64
2A DISTRICT 5-6 TOURNAMENT
(2) Butte County 58
(1) Grace 59
1A DIST. 5-6 TOURNAMENT
(4) Mackay 62
(6) Leadore 28
(5) Grace Lutheran 50
(3) Taylor's Crossing 52