Tuesday boys district basketball tournament scores – February 24

today at 10:35 PM
6A DISTRICT 4-5-6 TOURNAMENT
(5) Rigby  43
(2) Highland 51 (District Champion)

(4) Canyon Ridge  72
(1) Thunder Ridge  65

5A DISTRICT 5 TOURNAMENT
(3) Century  52
(2) Pocatello  59

5A DISTRICT 6 TOURNAMENT
(6) Idaho Falls   60
(1) Blackfoot  62

(4) Shelley  73
(3) Bonneville  81 (District Champion)

4A DISTRICT 5 TOURNAMENT
(1) Snake River   46 (District Champion)
(3) Marsh Valley  28

4A DISTRICT 6 TOURNAMENT
(3) South Fremont   44
(1) Sugar-Salem   61

3A DIST. 4-5 TOURNAMENT
(5) Malad  32
(1) Wendell 64

2A DISTRICT 5-6 TOURNAMENT
(2) Butte County 58
(1) Grace 59

1A DIST. 5-6 TOURNAMENT
(4) Mackay   62
(6) Leadore  28

(5) Grace Lutheran  50
(3) Taylor's Crossing  52

