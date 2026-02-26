Thursday boys district basketball tournament scores – February 26
(KIFI)
6A DISTRICT 4-5-6 TOURNAMENT
(5) Rigby 81
(4) Canyon Ridge 74
5A DISTRICT 5 TOURNAMENT
(1) Preston 63
(2) Pocatello 39
5A DISTRICT 6 TOURNAMENT
(4) Shelley 43
(1) Blackfoot 60
4A DISTRICT 6 TOURNAMENT
(2) Teton 43
(1) Sugar-Salem 51 (District Champion)
3A DIST. 4-5 TOURNAMENT
(2) West Side 44
(1) Wendell 67
2A DISTRICT 5-6 TOURNAMENT
(2) Butte County 52
(1) Grace 54
1A DIST. 5-6 TOURNAMENT
(3) Taylor's Crossing 50
(4) Mackay 57
(1) Rockland 65 (District Champion)
(2) Watersprings 47