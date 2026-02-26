Skip to Content
Thursday boys district basketball tournament scores – February 26

6A DISTRICT 4-5-6 TOURNAMENT
(5) Rigby   81
(4) Canyon Ridge  74

5A DISTRICT 5 TOURNAMENT
(1) Preston  63
(2) Pocatello 39

5A DISTRICT 6 TOURNAMENT
(4) Shelley   43
(1) Blackfoot   60

4A DISTRICT 6 TOURNAMENT
(2) Teton  43
(1) Sugar-Salem  51 (District Champion)

3A DIST. 4-5 TOURNAMENT
(2) West Side   44
(1) Wendell  67

2A DISTRICT 5-6 TOURNAMENT
(2) Butte County  52
(1) Grace    54

1A DIST. 5-6 TOURNAMENT
(3) Taylor's Crossing   50
(4) Mackay  57

(1) Rockland  65 (District Champion)
(2) Watersprings   47

