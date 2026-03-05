Skip to Content
Thursday boys state H.S. basketball tournament day 1 scores – March 5

State H.S. basketball
Local News 8 Sports
State H.S. basketball
By
today at 7:22 PM
Published 6:47 PM

(KIFI)
6A TOURNAMENT
(1) Owyhee  69
(8) Rigby  54

(4) Kuna  47
(5) Highland   51

(3) Lake City   48
(6) Timberline  37

5A TOURNAMENT
(1) Lewiston  60
(8) Burley  55

(4) Columbia  69
(5) Vallivue   68   (OT)

(3) Bishop Kelly  49
(6) Twin Falls  46

4A TOURNAMENT
(1) Teton  63
(8) Filer    36

(4) Gooding   60
(5) Bonners Ferry  62

(3) Snake River   58
(6) Marsh Valley   56

3A TOURNAMENT
(1) St. Maries  64
(8) Parma   54

(4) Ririe   52
(5) Firth   48

(3) Orofino  58
(6) New Plymouth  51

2A TOURNAMENT
(1) Kendrick  72
(8) Grace       49

(4) North Star Charter   49
(5) Valley   44

(3) Prairie   53
(6) Murtaugh  36

1A TOURNAMENT
(1) Rockland  69
(8) Dietrich     33

(4) Timberline   35
(5) Carey  43

(3) Garden Valley  43
(6) Greenleaf Friends  36

boys state basketball
scores
sports line

News Team

