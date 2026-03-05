Thursday boys state H.S. basketball tournament day 1 scores – March 5
(KIFI)
6A TOURNAMENT
(1) Owyhee 69
(8) Rigby 54
(4) Kuna 47
(5) Highland 51
(3) Lake City 48
(6) Timberline 37
5A TOURNAMENT
(1) Lewiston 60
(8) Burley 55
(4) Columbia 69
(5) Vallivue 68 (OT)
(3) Bishop Kelly 49
(6) Twin Falls 46
4A TOURNAMENT
(1) Teton 63
(8) Filer 36
(4) Gooding 60
(5) Bonners Ferry 62
(3) Snake River 58
(6) Marsh Valley 56
3A TOURNAMENT
(1) St. Maries 64
(8) Parma 54
(4) Ririe 52
(5) Firth 48
(3) Orofino 58
(6) New Plymouth 51
2A TOURNAMENT
(1) Kendrick 72
(8) Grace 49
(4) North Star Charter 49
(5) Valley 44
(3) Prairie 53
(6) Murtaugh 36
1A TOURNAMENT
(1) Rockland 69
(8) Dietrich 33
(4) Timberline 35
(5) Carey 43
(3) Garden Valley 43
(6) Greenleaf Friends 36