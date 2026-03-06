Skip to Content
Friday boys state H.S. basketball tournament day 2 scores – March 6

State H.S. basketball
Local News 8 Sports
State H.S. basketball
By
Updated
today at 7:16 PM
Published 6:36 PM

(KIFI)
6A TOURNAMENT
(1) Owyhee  66
(5) Highland   45

CONSOLATION BRACKET
(8) Rigby   46
(4) Kuna   49

(6) Timberline  65
(7) Capital  70

5A TOURNAMENT
(1) Lewiston  58
(4) Columbia  50

(3) Bishop Kelly   63
(2) Preston  60

CONSOLATION BRACKET
(8) Burley   72
(5) Vallivue  94

4A TOURNAMENT
(1) Teton 53
(5) Bonners Ferry  56

CONSOLATION BRACKET
(8) Filer  47
(4) Gooding  41

(6) Marsh Valley  62
(7) Homedale  47

3A TOURNAMENT
(1) St. Maries  42
(4) Ririe  37

CONSOLATION BRACKET
(8) Parma  58
(5) Firth   76

(3) Orofino  59
(7) Soda Springs  60

2A TOURNAMENT
(1) Kendrick  75
(4) North Star Charter  51

CONSOLATION BRACKET
(8) Grace  76
(5) Valley   75

(6) Murtaugh   59
(7) Rimrock   40

1A TOURNAMENT
(1) Rockland   68
(5) Carey   29

(3) Garden Valley   60
(2) Watersprings    56

