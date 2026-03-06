Friday boys state H.S. basketball tournament day 2 scores – March 6
(KIFI)
6A TOURNAMENT
(1) Owyhee 66
(5) Highland 45
CONSOLATION BRACKET
(8) Rigby 46
(4) Kuna 49
(6) Timberline 65
(7) Capital 70
5A TOURNAMENT
(1) Lewiston 58
(4) Columbia 50
(3) Bishop Kelly 63
(2) Preston 60
CONSOLATION BRACKET
(8) Burley 72
(5) Vallivue 94
4A TOURNAMENT
(1) Teton 53
(5) Bonners Ferry 56
CONSOLATION BRACKET
(8) Filer 47
(4) Gooding 41
(6) Marsh Valley 62
(7) Homedale 47
3A TOURNAMENT
(1) St. Maries 42
(4) Ririe 37
CONSOLATION BRACKET
(8) Parma 58
(5) Firth 76
(3) Orofino 59
(7) Soda Springs 60
2A TOURNAMENT
(1) Kendrick 75
(4) North Star Charter 51
CONSOLATION BRACKET
(8) Grace 76
(5) Valley 75
(6) Murtaugh 59
(7) Rimrock 40
1A TOURNAMENT
(1) Rockland 68
(5) Carey 29
(3) Garden Valley 60
(2) Watersprings 56