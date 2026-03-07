Skip to Content
Sports

Saturday boys state H.S. basketball tournament day 3 scores – March 7

State H.S. basketball
Local News 8 Sports
State H.S. basketball
By
Updated
today at 10:16 PM
Published 10:10 PM

(KIFI)
6A TOURNAMENT CHAMPIONSHIP
(1) Owyhee  59
(3) Lake City   67

3RD PLACE GAME
(5) Highland. 53
(2) Centennial  60

CONSOLATION TITLE
(4) Kuna  72
(7) Capital   67

5A TOURNAMENT CHAMPIONSHIP
(1) Lewiston  58
(3) Bishop Kelly  59

3RD PLACE GAME
(4) Columbia  58
(2) Preston   47

CONSOLATION TITLE
(5) Vallivue   54
(6) Twin Falls   59

4A TOURNAMENT CHAMPIONSHIP
(5) Bonners Ferry  35
(2) Cole Valley  71

3RD PLACE GAME
(1) Teton  58
(3) Snake River  54

CONSOLATION TITLE
(8) Filer   54
(6) Marsh Valley   57

3A TOURNAMENT CHAMPIONSHIP
(1) St. Maries  50
(2) Wendell  43

3RD PLACE GAME
(4) Ririe  64
(6) New Plymouth   60

CONSOLATION TITLE
(5) Firth  43
(7) Soda Springs 58

2A TOURNAMENT CHAMPIONSHIP
(1) Kendrick  47
(2) Lakeside  60

3RD PLACE GAME
(4) North Star Charter  42
(3) Prairie   43

CONSOLATION TITLE
(8) Grace   53
(6) Murtaugh   51

1A TOURNAMENT CHAMPIONSHIP
(1) Rockland  70
(3) Garden Valley   67

3RD PLACE GAME
(5) Carey  35
(2) Watersprings   57

CONSOLATION TITLE
(4) Timberline  39
(6) Greenleaf Friends   51

