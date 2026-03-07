Saturday boys state H.S. basketball tournament day 3 scores – March 7
(KIFI)
6A TOURNAMENT CHAMPIONSHIP
(1) Owyhee 59
(3) Lake City 67
3RD PLACE GAME
(5) Highland. 53
(2) Centennial 60
CONSOLATION TITLE
(4) Kuna 72
(7) Capital 67
5A TOURNAMENT CHAMPIONSHIP
(1) Lewiston 58
(3) Bishop Kelly 59
3RD PLACE GAME
(4) Columbia 58
(2) Preston 47
CONSOLATION TITLE
(5) Vallivue 54
(6) Twin Falls 59
4A TOURNAMENT CHAMPIONSHIP
(5) Bonners Ferry 35
(2) Cole Valley 71
3RD PLACE GAME
(1) Teton 58
(3) Snake River 54
CONSOLATION TITLE
(8) Filer 54
(6) Marsh Valley 57
3A TOURNAMENT CHAMPIONSHIP
(1) St. Maries 50
(2) Wendell 43
3RD PLACE GAME
(4) Ririe 64
(6) New Plymouth 60
CONSOLATION TITLE
(5) Firth 43
(7) Soda Springs 58
2A TOURNAMENT CHAMPIONSHIP
(1) Kendrick 47
(2) Lakeside 60
3RD PLACE GAME
(4) North Star Charter 42
(3) Prairie 43
CONSOLATION TITLE
(8) Grace 53
(6) Murtaugh 51
1A TOURNAMENT CHAMPIONSHIP
(1) Rockland 70
(3) Garden Valley 67
3RD PLACE GAME
(5) Carey 35
(2) Watersprings 57
CONSOLATION TITLE
(4) Timberline 39
(6) Greenleaf Friends 51