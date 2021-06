HBO Max llegó a Latinoamérica pero, ¿qué puedo ver en la plataforma? Estas son nuestras recomendaciones

CNN-Spanish

(CNN Español) — HBO Max llegó oficialmente a Latinoamérica y el Caribe. El servicio de streaming, parte de WarnerMedia, empresa matriz de CNN en Español, ofrece un amplio catálogo que incluye series, películas, documentales, conciertos y presentaciones de standup comedy.

Recopilamos algunas de las mejores producciones disponibles en la plataforma, las cuales podrás disfrutar si tienes acceso a este servicio.

¿Qué puedes ver en HBO Max?

Chernobyl

La miniserie «Chernobyl» estrenó en HBO en 2019. Es un drama que cuenta en cinco episodios uno de los capítulos más dramáticos de la historia reciente: el accidente nuclear de Chernobyl en la central nuclear Vladímir Ilich Lenin en Ucrania.

Esta serie fue galardonada con dos Golden Globes (mejor serie limitada y mejor actor de reparto), recibió 10 premios Emmy y un premio Peabody.

En Rotten Tomatoes, la miniserie cuenta con una calificación de 96%.

The Flight Attendant

La serie original de HBO Max «The Flight Attendant» estrenó en Estados Unidos en 2020. Es protagonizada por Kaley Cuoco, quien también es la productora ejecutiva de la historia.

La serie gira en torno a Cassie Bowden (Cuoco), una sobrecargo de la aerolínea Imperial Atlantic, quien luego de conocer a un apuesto ejecutivo, lo encuentra muerto en la cama que juntos compartieron la noche anterior.

La serie contará con una segunda temporada en 2022.

La producción tuvo dos nominaciones a los Golden Globes de este año.

En Rotten Tomatoes, la serie cuenta con una calificación de 98%.

Friends –y su esperada reunión–

Muchos sufrieron cuando la serie «Friends» fue sacada de Netflix para ser trasladada a HBO, su casa «original».

Ahora los usuarios de HBO Max en Latinoamérica no solo podrán disfrutar de los 236 episodios de esta historia de los años noventa, sino que también podrán –finalmente– ver por completo la reunión de los seis amigos.

La serie tiene una puntuación de 79% en Rotten Tomatoes, mientras que la reunión emitida por HBO Max tiene una calificación de 67% en la misma página.

Tina

Si lo que te gusta es la música, en HBO Max también está disponible documental original sobre la vida de Tina Turner. La producción, que llevó a la plataforma este año, está compuesta de cinco actos con material nunca antes visto de la artista.

El documental fue dirigido por Dan Lindsay y T.J. Martin.

En Rotten Tomatoes cuenta con una calificación de 92%.

Game of Thrones

Durante ocho temporadas, «Game of Thrones» conquistó a miles de personas a nivel mundial. La serie fue tan pero tan consumida a nivel global que rompió 10 record Guinness en 2017.

Ya sea uno de los que nunca ha visto ni un episodio, o aquellos que prefieren olvidar la octava y última temporada, todo el catálogo de esta historia original de George R.R. Martin está disponible en la plataforma.

En Rotten Tomatoes cuenta con una calificación de 89%.

Veneno

La serie española «Veneno», creada y dirigida por los Javis (Javier Calvo y Javier Ambrossi), cuenta la historia de la ícono trans de los noventa, Cristina Ortiz, mejor conocida como La Veneno.

La serie estrenó en España a través de ATRESPlayer y posteriormente llegó a HBO Max.

La historia está basada en las memorias de Valeria Vegas.

En Rotten Tomatoes, la serie cuenta con una calificación de 100%.

Euphoria

La serie protagonizada por la cantante y actriz Zendaya sigue la vida de un grupo de estudiantes de la secundaria. Según HBO Max, «Euphoria» está producida por el rapero canadiense Drake junto con Future de Prince.

La serie es una adaptación de una producción israelí con el mismo nombre.

La serie tiene una calificación de 90% en Rotten Tomatoes.

De «The Sopranos» a «Game of Thrones», estas son las mejores series disponibles en HBO Max

Otras producciones que podrás encontrar en HBO Max:

The West Wing The Sopranos Doom Patrol Zack Snyder’s Justice League Mare of Easttown Southpark Looney Tunes Pretty Little Liars Rick and Morty Succession Veep Westworld The Vow Leaving Neverland Sex and the City True Detective The Wire

