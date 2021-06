‘Temblaba todo el tiempo’: propietarios de condominios en Surfside se quejaron de la construcción de una torre de lujo al lado en Miami Beach

CNN-Spanish

Mariana Toro

(CNN) — Dos años y medio antes de que su edificio terminara en un montón de escombros, Mara Chouela, residente de Champlain Towers South, lanzó la última de una serie de quejas airadas sobre el proyecto de construcción vecino.

«Nos preocupa que la construcción junto a Surfside esté demasiado cerca», escribió Chouela, miembro de la junta de la asociación de condominios, en un correo electrónico de enero de 2019 a un funcionario de construcción en su ciudad en Florida. Los trabajadores estaban «cavando demasiado cerca de nuestra propiedad y nos preocupa la estructura de nuestro edificio», escribió, adjuntando fotos de equipos de construcción directamente frente a la pared de la propiedad de su edificio.

Apenas 28 minutos después, el funcionario, Rosendo Prieto, respondió que «no tengo nada que comprobar». La razón: la construcción acusada, una torre ultralujosa conocida como Eighty Seven Park, estaba directamente al otro lado de la frontera que separa la ciudad de Surfside de la ciudad de Miami Beach, que corre entre los dos edificios.

A raíz del desastre de Champlain Towers South, Eighty Seven Park se enfrenta a un nuevo escrutinio: los residentes de Champlain se habían quejado de que la construcción en el edificio vecino haría que sus unidades temblaran regularmente, según amigos y familiares de los propietarios de condominios, y también según correos electrónicos publicados por la ciudad.

La torre de lujo conocida como Eighty Seven Park, a la izquierda, junto a las ruinas de Champlain Towers South.

No hay evidencia de que la construcción de Eighty Seven Park, que tuvo lugar entre 2016 y 2019, contribuyó al colapso.

«Confiamos en que la construcción de 87 Park no causó ni contribuyó al colapso que tuvo lugar en Surfside», dijo el grupo de construcción detrás de Eighty Seven Park en un comunicado a CNN el martes.

Pero no se habría permitido que la torre de 18 pisos se construyera al otro lado de la frontera en Surfside, donde los edificios están sujetos a un límite de altura de 12 pisos (aunque Champlain Towers recibió una exención en la década de 1980 para agregar 3 metros adicionales, según informó el lunes The Wall Street Journal).

Ese límite de altura no se aplica en Miami Beach. La nueva torre se cierne sobre su vecino ahora en ruinas, sus elegantes curvas de vidrio contrastan con el estuco o los balcones de concreto de la sección de Champlain South que todavía está en pie.

Magaly «Maggie» Ramsey le dijo a CNN que su madre, Magaly Delgado, que se encuentra entre los residentes desaparecidos de Champlain, estaba preocupada por el trabajo que se estaba haciendo al lado.

«Ella se quejó de muchos temblores y cosas que se le estaban haciendo al otro edificio que a veces le preocupaba lo que podría estar sucediendo en su edificio, que podría ponerlo en riesgo», dijo Ramsey.

La nueva torre fue diseñada por el renombrado arquitecto Renzo Piano y catalogada como el «primer proyecto residencial del arquitecto estrella en el hemisferio occidental». Sus unidades se venden por millones de dólares, mucho más que la mayoría de las de Champlain South, y un valor atípico en lo que históricamente ha sido un vecindario de clase media en Miami Beach.

Los propietarios de Eighty Seven Park han incluido al tenista mejor clasificado del mundo: Novak Djokovic compró un condominio en el noveno piso del edificio en 2019 y lo vendió a principios de este mes, según los registros de propiedad, menos de dos semanas antes del colapso mortal.

Peter Dyga, presidente y CEO de Associated Builders and Contractors, dijo que la probabilidad de que la construcción de Eighty Seven Park «sea una causa importante» del colapso de Surfside «es escasa, pero no se debe excluir ninguna pista o idea».

«Probablemente habrá varias cosas al final que hayan contribuido de una forma u otra», dijo. «Aún así, edificios se construyen junto a edificios todo el tiempo, y eso no significa que se derrumben».

Dijo que un temblor leve no sería inusual.

Hay muchas otras causas potenciales: los informes de ingeniería y una carta de la asociación de condominios del edificio han documentado ejemplos de daños estructurales en la torre perdida, con un informe de 2018 que advierte de «abundantes grietas» en el concreto del estacionamiento del edificio.

La lucha de los residentes con la constructora al otro lado de la frontera se convirtió en un tema de conversación en Surfside. Marta Castro, exmiembro de la junta de Champlain Towers East, un edificio cercano construido por la misma constructora que Champlain Towers South, dijo que había escuchado muchas quejas de sus amigos y vecinos en el edificio sur sobre la construcción del Eighty Seven Park.

«Todos en la ciudad sabían los problemas que estaban enfrentando», le dijo a CNN. «Mis vecinos podían sentir la vibración, protestaron, se quejaron, no pasó nada. Firmé tantas peticiones».

Y Eliana Salzhauer, una comisionada de la ciudad de Surfside, dijo que había escuchado a los residentes decir que el edificio «temblaba todo el tiempo» durante la construcción.

«Estaban muy traumatizados y conmocionados», dijo.

Escombros, ruido y falta de respuesta

Los registros publicados por la ciudad mostraron que los residentes de Champlain South enviaron una serie de correos electrónicos indignados a Terra Group, uno de los constructores de Eighty Seven Park, quejándose de los escombros de la construcción, el ruido y la falta de respuesta, y a menudo adjuntando fotos y videos.

«Estoy sorprendida y decepcionada de ver la falta de consideración y respeto que Terra ha mostrado a nuestros residentes», escribió Anette Goldstein, miembro de la junta de condominios, a los ejecutivos de la constructora. «Usted ha dicho que quiere ser un buen vecino… Esto es verdaderamente indignante y sin precedentes por lo que escuchamos de otras asociaciones en el área que han lidiado con la construcción junto a ellos».

En esta vista aérea, el personal de búsqueda y rescate trabaja después del colapso parcial del edificio de condominios Champlain Towers South de 12 pisos. Eighty Seven Park está a la izquierda.

Un ejecutivo de Terra respondió que los trabajadores de la construcción habían abordado o estaban en el proceso de solucionar varios problemas específicos, incluida la espuma plástica que obstruía la piscina de Champlain y las lonas no aseguradas que se agitaban ruidosamente con el viento.

Los correos electrónicos publicados por Surfside hasta ahora no muestran a los residentes quejándose específicamente con Terra sobre el temblor del edificio, o planteando la posibilidad de daños estructurales directamente con la constructora.

Los empleados de Miami Beach respondieron a más de 50 quejas de ruido en la dirección del edificio entre 2016 y 2019, la mayoría de las cuales especificaban ruido de construcción, y los constructores fueron multados por ruido excesivo al menos ocho veces, según los registros de la ciudad. Pero no parece haber habido ningún caso de aplicación del código específicamente relacionado con el supuesto temblor causado por la construcción.

Un portavoz de Miami Beach no respondió a las solicitudes de comentarios sobre si los funcionarios de la construcción en la ciudad estaban al tanto de las quejas de los residentes de Champlain Towers o si planeaban investigar el problema a raíz del desastre. Prieto, el exfuncionario de construcción de Surfside, tampoco respondió.

Miami Beach aprobó la construcción de Eighty Seven Park en 2015, con una junta de revisión que permite un aumento de altura de 18 metros a 60 metros, según informes de noticias en ese momento. Como parte de la aprobación, Terra acordó construir senderos públicos para caminar desde la calle hasta la playa y pagar a la ciudad US$ 10,5 millones por mejoras en un parque cercano y otras mejoras de infraestructura. A cambio, la constructora se hizo cargo del derecho de paso de la calle, 87th Terrace, que separa la construcción de Champlain South.

Joy Malakoff, quien se desempeñó como comisionada de Miami Beach en ese momento, dijo que no había escuchado ninguna queja de los residentes de Surfside sobre la construcción. «Hasta donde yo sé, Eighty Seven Park fue construido con mucho cuidado, bien construido y costoso», dijo Malakoff.

La construcción había enfrentado previamente controversia sobre la demolición del Hotel Biltmore Terrace, diseñado por el conocido arquitecto de Miami Morris Lapidus, que anteriormente estaba en el sitio. El hotel no había sido protegido por las reglas de preservación histórica, pero Terra había dicho originalmente que renovaría el hotel y agregaría un edificio de condominios a la propiedad junto a él.

En cambio, derribó el hotel, diciendo que el proyecto no era viable. Algunos activistas comunitarios se quejaron de un «gato por liebre», informó el Miami Herald en ese momento.

Malakoff dijo que el hotel estaba en mal estado. «Hubo algunos conservacionistas que realmente lucharon por mantenerlo, pero ya había pasado su vida», dijo.

Ahora, la torre de condominios se encuentra entre las más caras de la ciudad. Su ático llegó al mercado en 2019 con un precio de US$ 68 millones, un precio que habría sido el más alto pagado por cualquier condominio vendido en Florida, según The Wall Street Journal. (Eventualmente se vendió por solo US$ 37 millones).

Un condominio de cuatro habitaciones de US$ 10,9 millones en el edificio se publicó en el sitio web de bienes raíces Zillow a principios de este mes, con fotos que muestran una vista expansiva de lo que ahora es un montón de escombros.

