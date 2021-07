ANÁLISIS | Medios de comunicación deben enfatizar en las noticias positivas y el panorama general de la pandemia de covid-19

CNN-Spanish

Mariana Toro

(CNN Business) — Consulta las últimas noticias, y si encuentras una historia relacionada con el coronavirus, es probable que se trate de la variante delta. Titular tras titular, gráfico tras gráfico, alerta tras alerta: todos parecen estar enfocados estos días en los peligros que plantea esta nueva variante.

Ahora, para ser claros, la variante delta merece ser informada. Es una noticia seria que merece una cobertura seria. El aumento de la tasa de transmisibilidad representa un riesgo significativo para las poblaciones no vacunadas, tanto en EE.UU. como en todo el mundo. Las personas en EE.UU. que no están vacunadas deben ser informadas sobre los riesgos que representa para ellas.

Pero también es muy importante que las salas de redacción, tanto en las noticias específicamente sobre la variante delta como en otras, se alejen y muestren al público el panorama general sobre el estado de la pandemia aquí en EE.UU. De lo contrario, es posible que se vayan con una impresión sesgada de las cosas.

El panorama general es bastante bueno. Las vacunas protegen a la gente del virus. Estados Unidos ha experimentado las tasas de infección bajas de todos los tiempos, incluso cuando las empresas y restaurantes continúan abriendo. Y en algunas ciudades, como Nueva York, pasan días en los que se registran cero muertes relacionadas con el covid.

Durante todo 2020 y en los primeros meses de 2021, las salas de redacción mostraban un número incalculable de titulares en rojo y en negrita advirtiendo sobre la pandemia. Y todos estaban justificados. Pero, ahora que la amenaza ha pasado en gran medida para la franja significativa de la población que está vacunada, las salas de redacción también deberían mostrar titulares en verde. Titulares que indican que, si estás vacunado, la costa está despejada.

Como me dijo el Dr. Jonathan Reiner, profesor de medicina en la Universidad George Washington y analista médico de CNN, «para las personas vacunadas, casi no hay riesgo». La gente necesita escuchar eso. Y necesitan escucharlo con regularidad y de una manera que realmente les haga entender el punto.

Cómo obtener el certificado covid digital de la Unión Europea: esto es lo que debes saber

Mostrar los gráficos

Una forma de hacerlo es simplemente mostrar una visualización de los datos. Los gráficos que muestran los datos de los CDC son bastante impresionantes.

Tanto las muertes como las nuevas infecciones se han desplomado en los últimos seis meses a medida que los estadounidenses han recibido vacunas.

A lo largo de 2020, las organizaciones de noticias mostraron repetidamente tales gráficos que indican aumentos repentinos de infecciones. ¿Por qué no mostrar los mismos gráficos ahora, destacando cómo el coronavirus está disminuyendo en gran medida en el país?

La mayoría de la gente no consulta de forma independiente el sitio web de los CDC como lo hacen los periodistas. Dependen de las organizaciones de noticias transmitir esa información. Estos gráficos deben resaltarse todos los días de manera significativa.

«Que las cosas están bien no es noticia»

Llamé por teléfono al Dr. James Hamblin, un ex redactor de The Atlantic que ha comenzado su propio boletín de noticias sobre ciencia y medicina. Le pregunté por qué cree que la cobertura de la que estoy hablando no parece estar apareciendo en la prensa.

«Eso se debe en parte a la naturaleza de los medios», respondió Hamblin. «Que las cosas están bien no es noticia». Hamblin también sugirió que lo que podríamos ver reflejado en la cobertura es un «sesgo en la experiencia». Como dijo, «es mucho más seguro decirle a la gente que sea cautelosa. Y hay un gran riesgo en decirle a la gente que sea menos cautelosa».

Con respecto a la variante delta, Hamblin enfatizó que es «definitivamente algo que la gente debería saber». Pero también enfatizó que es importante que las organizaciones de noticias, particularmente las organizaciones de noticias por cable, lo cubran cuando hay «información real».

¿Qué quiere decir él con eso? Información que aconseja a las personas que necesitan cambiar su vida diaria. Por ejemplo, si necesitan una dosis de refuerzo para protegerse contra la variante. «Creo que corremos el riesgo de crear fatiga si seguimos dando las alarmas sin una conclusión clara sobre lo que esto significa para uno», dijo Hamblin. «Pero eso parece ser lo que está sucediendo aquí».

La vacuna de Johnson & Johnson contra el covid-19 protege al menos 8 meses y también contra la variante delta, según estudios

Pero: «La noticia grande ES la noticia de éxito»

También intercambié correos electrónicos con Reiner, quien me señaló que «la noticia grande es la noticia de éxito». Reiner explicó: «Broadway está abriendo. No hubo una sola muerte de covid en Washington la semana pasada. La tasa de positividad de covid en Nueva York es del 0,4%. Hay muchas cosas buenas que contar». Reiner sugirió que la prensa debería centrarse en «contar las historias de los verdaderos héroes» de la pandemia.

«Las enfermeras de la sala de emergencias y la UCI. Los técnicos respiratorios. Las personas que atendieron las clínicas de vacunación y aplicaron vacunas a 300 millones de personas», dijo Reiner. «Estas son las personas que realmente apagaron este incendio. 3.600 trabajadores de la salud han muerto durante esta pandemia. Deberíamos escuchar acerca de las personas que eran trabajadores esenciales que no podían trabajar vía Zoom. Personas que conducían los autobuses. Policía y bomberos. Personas que llevaban comida a domicilio. Este país se mantuvo unido por las personas de nuestras comunidades que… cumplieron con sus responsabilidades con un gran peligro personal. Quiero saber cómo sobrevivieron las pequeñas empresas. Hay mucho de qué hablar. Y es muy alentador».

Un punto de vista distinto

La Dra. Leana Wen, profesora visitante en la Universidad George Washington y también analista médica de CNN, me ofreció un punto de vista distinto.

Dijo que creía que «la prensa ha sido parcialmente responsable de dar a los estadounidenses la falsa impresión de que la pandemia ha terminado. Wen estuvo de acuerdo en que para los vacunados «generalmente está bien que sigan con sus vidas normales», pero enfatizó que la cobertura que sugiere que la amenaza ha retrocedido podría implicar para algunos que lo mismo es cierto para aquellos que no están vacunados. Si bien muchos eligen no vacunarse, los niños y algunos otros aún no pueden hacerlo. «Esta no es una enfermedad que la gente quiera contraer», agregó, «y los titulares que hacen parecer que incluso para los no vacunados está bien regresar a sus vidas normales son engañosos y peligrosos».

Definitivamente estoy de acuerdo con eso. Y los titulares no deberían sugerir que aquellos que no están vacunados están a salvo. No lo están. Pero también es importante comunicar la ciencia a quienes están vacunados. La ciencia indica que las cosas están bien para ellos ahora. Ya no es todo pesimismo y la cobertura debería dejarlo más claro.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.