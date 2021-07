El buque Ever Given finalmente abandona el Canal de Suez

CNN-Spanish

Mariana Toro

(CNN Business) — El buque Ever Given comenzó su viaje fuera del Canal de Suez más de tres meses después de que encalló, obstruyendo una de las arterias comerciales más vitales del mundo e interrumpiendo las cadenas de suministro globales.

El buque portacontenedores de 400 metros de largo, que bloqueó el Canal de Suez durante seis días en marzo, ahora navegará a Rotterdam en los Países Bajos, con cientos de millones de dólares en carga todavía a bordo. A continuación, deberá hacer escala en Felixstowe en Inglaterra.

El viaje a Rotterdam podría demorar aproximadamente dos semanas, ya que es probable que el barco tenga que navegar a un ritmo más lento de lo habitual debido a los daños sufridos por el incidente, según Jai Sharma, socio de Clyde & Co. El bufete de abogados representa a las empresas y aseguradoras con más de US$ 100 millones en carga en el barco y estima que el valor total de los bienes a bordo supera los US$ 600 millones.

El Ever Given encalló en el Canal de Suez el 23 de marzo, lo que aumentó la presión sobre las tensas cadenas de suministro mundiales cuando cientos de otros buques quedaron atrapados. El bloqueo exacerbó la escasez de contenedores, la congestión portuaria y las limitaciones de capacidad que han encarecido mucho el transporte de mercancías por todo el mundo y ha provocado escasez de todo, desde bicicletas estáticas hasta queso en un momento de demanda sin precedentes.

Batalla legal

El barco fue reflotado el 29 de marzo, pero ha estado retenido en el Gran Lago Amargo del canal en medio de una batalla legal entre el armador japonés Shoei Kisen Kaisha y la Autoridad del Canal de Suez, que inicialmente presentó una reclamación de indemnización de US$ 900 millones por las pérdidas derivadas de los seis días de bloqueo.

Se llegó a un acuerdo formal que involucra un acuerdo no revelado entre los propietarios del barco y la Autoridad del Canal de Suez, confirmó Khaled Abu Bakr a CNN el domingo, un abogado de la Autoridad del Canal de Suez.

OPINIÓN | El atasco en el canal de Suez nos mostró lo frágil de este mundo que no puede perder ni un minuto

En un comunicado el miércoles, Shoei Kisen Kaisha agradeció a la Autoridad del Canal de Suez por la liberación del barco y dijo que “seguirá siendo un cliente habitual y leal” del canal.

La compañía dijo que el Ever Given será inspeccionado en el puerto Said de Egipto antes de completar su viaje, sujeto a la aprobación de la American Bureau of Shipping, la sociedad de clasificación del barco, y desmontar su carga. “Lamentamos el impacto que ha tenido la demora del viaje en aquellos con carga atascada a bordo”, agregó.

Mercancías represadas

El atraco atrapó bienes pertenecientes a empresas como IKEA y Lenovo y muchas empresas más pequeñas a bordo. El fabricante de bicicletas británico Pearson 1860 y Snuggy UK, que fabrica mantas portátiles, tienen pedidos vitales varados en el barco, que transportaba 18.300 contenedores.

Pearson 1860 espera esperar otras tres o cuatro semanas antes de recibir sus marcos de bicicleta de acero en Londres, lo que hace que se pierda por poco su período de ventas más activo. La compañía tiene productos por valor de más de US$ 100.000 en el barco.

“Esperamos que el proceso de entrega sea relativamente fluido”, dijo el miércoles el director, Will Pearson, a CNN Business. “Ha sido un momento frustrante para tantas empresas con bienes retenidos para rescatar durante más de 100 días y poca información disponible”.

Mostafa Salem, Lina Wardani y Lauren Gunn contribuyeron con el reportaje.

