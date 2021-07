Estas empresas están exigiendo la vacuna de covid-19 a sus empleados

CNN-Spanish

Mariana Toro

Nueva York (CNN Business) — Después de meses de alentar a los empleados a vacunarse contra el covid-19, las empresas están comenzando a tomar una línea más dura y a implementar mandatos, una escalada dramática del enfoque del Estados Unidos corporativo para detener la propagación del virus.

El impulso a los mandatos de vacunas ha ido aumentando, y se esperaba que el jueves el presidente Joe Biden anunciara el requisito de que todos los empleados y contratistas federales estén vacunados o se les exija someterse a pruebas regulares y requisitos de mitigación. El miércoles, Google y Facebook se convirtieron en los primeros dos gigantes de Silicon Valley en emitir mandatos propios.

Estas son las empresas que han anunciado los requisitos de la vacuna de covid-19 para al menos algunos de sus empleados.

Google

El CEO de Google, Sundar Pichai, envió un correo electrónico al personal el miércoles anunciando un requisito de vacuna para los empleados que regresan a la oficina.

La política se implementaría en Estados Unidos en las próximas semanas y en otras regiones en los meses siguientes a medida que las vacunas estén más disponibles, dijo Pichai. No está claro cómo planea Google hacer cumplir la política.

Facebook

Todos los empleados de Facebook deben vacunarse antes de regresar a la oficina, anunció la compañía el miércoles.

“A medida que nuestras oficinas vuelvan a abrir, exigiremos que todas las personas que vengan a trabajar a cualquiera de nuestros campus en EE.UU. se vacunen”, dijo en un comunicado Lori Goler, vicepresidenta de personas de Facebook.

“Tendremos un proceso para aquellos que no pueden ser vacunados por razones médicas o de otro tipo y evaluaremos nuestro enfoque en otras regiones a medida que evolucione la situación”, agregó.

Netflix

Netflix requiere vacunas de covid-19 para los elencos de todas sus producciones estadounidenses, así como para las personas que entran en contacto con ellas, según Deadline.

La semana pasada, los sindicatos de Hollywood y los principales estudios elaboraron protocolos de regreso al trabajo que incluyen “la opción de implementar políticas de vacunación obligatorias para los elencos y el equipo en la Zona A” producción por producción. La “Zona A” está formada por los actores y las personas que se acercan a ellos.

BlackRock

BlackRock, el administrador de activos más grande del mundo, actualmente solo permite que los empleados vacunados regresen a la oficina, dijo un portavoz de la compañía.

Esta decisión es un ajuste de política basado en los comentarios de los empleados y una encuesta a los empleados, dijo el portavoz.

A partir de septiembre, la empresa tendrá un “modelo híbrido”, con algunos empleados vacunados trabajando desde la oficina y otros desde casa, agregó el vocero. La compañía planea compartir una política actualizada para empleados no vacunados más adelante en el verano.

Morgan Stanley

La oficina de Morgan Stanley en Nueva York prohíbe que todo el personal y los clientes no vacunados ingresen a su sede.

Todos los empleados que trabajan en edificios con una “gran presencia de empleados” debían confirmar su estado de vacunación antes del 1 de julio, según un memorando de la compañía a los empleados.

Saks Fifth Avenue

La cadena de tiendas por departamentos de lujo Saks Fifth Avenue exige que todos los empleados estén vacunados, informó The New York Times. “Necesitamos estar mucho más basados en la oficina” y “el valor predeterminado debe ser nuestra oficina”, dijo el CEO Marc Metrick al periódico.

The Washington Post

Todas las nuevas contrataciones y los empleados actuales de The Washington Post deberán demostrar pruebas de las vacunas completas de covid-19, dijo el editor y CEO de la compañía, Fred Ryan, en un memorando a los empleados el martes.

Ryan declaró que el requisito es una “condición de empleo” a partir del regreso de la publicación a la oficina el 13 de septiembre.

Ascension Health

Ascension Health anunció que exigirá las vacunas de covid-19 para todos sus empleados “por la seguridad de los pacientes y visitantes, nuestros asociados, nuestras familias y seres queridos, y la comunidad “, según un comunicado de prensa de la compañía el martes.

“Ascension requerirá que todos los asociados estén vacunados contra el covid-19, ya sea que brinden o no atención directa al paciente, y si trabajan en nuestros sitios de atención o de forma remota”, dijo la compañía en el comunicado.

Lyft

A partir del 2 de agosto, todos los empleados que trabajan en las oficinas de Lyft deben estar vacunados, según un correo electrónico que el CEO de Lyft, Logan Green, envió a los empleados y que fue visto por CNN Business.

Además, la mayoría de las oficinas de la compañía en Estados Unidos ahora regresarán a la oficina el 2 de febrero de 2022, según el correo electrónico, una extensión de seis meses desde la fecha original de regreso a la oficina de la compañía.

Lyft informó a los miembros del equipo hace varias semanas que se les pedirá que presenten un comprobante de vacunación para poder regresar a la oficina, dijo un portavoz a CNN Business.

Twitter

Twitter ya exigía a los empleados que regresaran a la oficina que mostraran un comprobante de vacunación, pero el miércoles la compañía dio el paso adicional de cerrar sus oficinas en Nueva York y San Francisco por completo y pausar las reaperturas de oficinas.

La compañía aceptó la llamada “después de una cuidadosa consideración de las pautas actualizadas de los CDC y a la luz de las condiciones actuales”, dijo un portavoz a CNN Business. “Continuamos monitoreando de cerca las condiciones locales y realizando los cambios necesarios que priorizan la salud y seguridad de nuestros ‘Tweeps'”.

Rishi Iyengar contribuyó a este informe.

