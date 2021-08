La moratoria de desalojo expirará este sábado, la Cámara de Representantes entró en receso sin aprobar una extensión

CNN-Spanish

Alejandra Ramos Barreda

(CNN) — Una moratoria de desalojo para inquilinos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) está en camino de expirar este sábado por la noche, luego de que la Cámara de Representantes suspendiera la sesión para el receso de agosto sin aprobar una extensión.

Los líderes demócratas se apresuraron durante todo el viernes para tratar de encontrar suficientes votos para extender la moratoria más allá de la fecha límite del 31 de julio, pero fue en vano. Justo después de las 6:00 p.m. ET el viernes, el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steny Hoyer, intentó aprobar un proyecto de ley para extender la moratoria de desalojo por consentimiento unánime, pero fue rechazado por los republicanos. La Cámara se levantó poco después.

La moratoria de desalojo en EE.UU. está terminando, poniendo a millones en riesgo de perder sus hogares

El mes pasado, la Corte Suprema permitió que la orden de los CDC permaneciera vigente hasta el 31 de julio, pero dijo que se necesitaría una acción del Congreso para extenderla más allá de esa fecha. El presidente Joe Biden pidió al Congreso el jueves que extendiera la moratoria hasta el 31 de diciembre, pero ambas cámaras aún tienen que avanzar en el proceso legislativo para extender la directiva y la moratoria parece estar en camino de expirar salvo que exista algún tipo de acción de último minuto.

El viernes por la noche, los departamentos de Agricultura (USDA, por su sigla en inglés), Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés), Asuntos de los Veteranos, del Tesoro de EE.UU. y la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda (FHFA, por sus siglas en inglés) anunciaron que, a pedido de Biden, extenderán “su moratoria de desalojo relacionada con la ejecución hipotecaria hasta el 30 de septiembre de 2021”.

El mismo día Biden pidió a los gobiernos estatales y locales que “desembolsaran inmediatamente” los fondos de asistencia para el alquiler producto de las leyes de ayuda para el covid-19, antes de que expire la moratoria. “Los gobiernos estatales y locales también deben ser conscientes de que no existe una barrera legal a la moratoria a nivel estatal y local”, dijo en un comunicado.

Debate legal sobre la moratoria contra desalojos 2:02

El liderazgo demócrata de la Cámara de Representantes vendió la idea el viernes por la tarde para ver si la conferencia apoyaría la extensión de la moratoria de desalojos hasta el 18 de octubre en lugar de hasta fin de año.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo en una conferencia de prensa el viernes temprano que los CDC deberían ser quienes extiendan la moratoria y se debería usar el dinero que se había asignado previamente a este tema porque dice que gran parte de él no se ha gastado.

La administración Biden dice que los estados pueden reiniciar los beneficios por desempleo pandémico a medida que aumentan las demandas

“Nos gustaría que los CDC ampliaran la moratoria, ahí es donde se puede hacer”, dijo Pelosi a los periodistas.

Pero el equipo legal de la Casa Blanca no ve esa extensión como una opción. El mensaje enviado en la opinión del juez de la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, declaraba explícitamente que la moratoria solo se mantendría porque vencería el 31 de julio, esto llevó al equipo legal de la Casa Blanca a conformarse con la idea de que no había forma de ganar si buscaban otra prórroga.

“No había posibilidad de ganar o incluso de tener un impacto positivo temporal y alguna posibilidad de que pudiera provocar un fallo perjudicial”, dijo el funcionario de la Casa Blanca.

Un letrero que pide luchar contra los desalojos es puesto en el suelo mientras la representante Cori Bush (D-MO) pasa la noche fuera del Capitolio de EE.UU. para pedir una extensión de la moratoria federal de desalojos el 31 de julio de 2021 en Washington. La moratoria de desalojos, que finaliza este sábado, ha ayudado a que 2 millones de personas permanezcan en sus hogares ante las dificultades económicas debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19). (Foto de Joshua Roberts / Getty Images)

Otro funcionario de la Casa Blanca señaló que la opinión de Kavanaugh era pública para que la vieran todos los legisladores, y que la Casa Blanca declaró claramente su intención en junio de que la extensión de un mes hasta el 31 de julio sería la última.

No está claro por qué, si la fecha límite se conocía desde hace semanas, los líderes demócratas estaban presionando para que se aprobara la extensión con poco más de un día antes de la fecha límite.

Los trabajadores con salario mínimo no pueden pagar el alquiler en ningún lugar de Estados Unidos

“Nos enteramos de esto ayer”, dijo Pelosi a los periodistas el viernes por la noche después de la votación fallida. “No hubo tiempo suficiente para acordar algo dentro de nuestro caucus, así como para construir un consenso necesario”.

“No olvidaremos este tema; esperamos estar de regreso aquí en un futuro relativamente cercano”, agregó Hoyer.

Antes de la votación, las representantes progresistas Alexandria Ocasio-Cortez de Nueva York y Cori Bush de Missouri se pararon frente a la oficina de Pelosi y exigieron que el Congreso permaneciera en sesión hasta que los legisladores llegaran a un acuerdo que lo extendería. Ocasio-Cortez rechazó la noción de que se trataba de una solicitud de último minuto de la administración de Biden. “Todos sabían que esto iba a suceder. Dimos la alarma sobre este tema”, afirmó.

En su conferencia de prensa el viernes anterior, Pelosi dijo que no quería criticar al Poder Ejecutivo por esperar hasta el jueves para instar al Congreso a actuar.

“No quiero criticar lo que tienen porque hicieron la declaración ayer”, dijo Pelosi. “Pero no nos vamos a apartar de este problema, ya sea ahora o poco después”.

Incluso si la extensión hubiera sido aprobada por la Cámara, es poco probable que el Senado pueda aprobar rápidamente el proyecto de ley en el corto plazo. La cámara alta ha tomado la palabra en el futuro previsible mientras intenta avanzar en un proyecto de ley de infraestructura bipartidista, y cualquier aprobación rápida requeriría el consentimiento unánime de todos los senadores actuales. El Senado también está programado para comenzar su receso a fines de la próxima semana, aunque eso también podría cambiar si el liderazgo cambia el horario.

Si me contagio vacunado, ¿se pierde la protección? 0:52

Implementada por los CDC el otoño pasado para ayudar a detener la propagación del covid-19, la orden prohibió el desalojo de los inquilinos por falta de pago del alquiler. El fin de la moratoria podría afectar a aproximadamente 11,4 millones de adultos que están atrasados con el pago del ​alquiler, según el Centro de Presupuesto y Prioridades Políticas (CBPP, por sus siglas en inglés).

Los republicanos han rechazado que los demócratas estén tratando de hacer esto también en el último minuto.

“La orden de los CDC vencía a fines de este mes. Lo sabían en febrero. Los demócratas tuvieron la oportunidad de cambiar eso. No lo hicieron”, aseguró el viernes el representante republicano Patrick McHenry de Carolina del Norte. “Hemos escuchado la prioridad. Hemos escuchado la emergencia. Pero esto no es una emergencia. En este día es una tragedia que sea este nivel de incompetencia que no tomamos medidas en febrero, marzo, abril, mayo, junio. Incluso julio”.

Mientras el liderazgo demócrata de la Cámara de Representantes mantuvo a los miembros en sesión hasta el viernes por la noche, cuando muchos planeaban comenzar el receso de agosto, un asistente de alto rango cercano al ala moderada del Partido Demócrata le dijo a CNN que los moderados habían amenazado con irse y no realizar la votación por poder porque está claro que el partido no tenía los votos.

Los programas de ayuda por covid están comenzando a expirar para millones de estadounidenses

“No tienen los votos y el liderazgo está jugando duro y tratando de obligar a los miembros a quedarse”, dijo el miembro del personal a CNN. “Los moderados ahora amenazan con subirse a los aviones y no votar por poder”.

Pero otros demócratas habían insistido en que, independientemente de lo estricto que sea, esta extensión no se puede ignorar.

“Tenemos que hacer una pausa en esto por el bien de la salud pública”, dijo el viernes la representante demócrata Deborah Ross de Carolina del Norte. “Por el bien del bienestar económico de las personas y para darles tiempo para hacer esta transición. Yo también desearía que hubiéramos planeado esto con más anticipación, pero puedo decir que la gente está progresando. Necesitamos ayudar a la gente ahora mismo”.

La Casa Blanca ha presionado para aumentar la conciencia y el desembolso de las decenas de miles de millones de dólares disponibles en asistencia para el alquiler y beneficiarios de las leyes de ayuda para el covid-19. El ritmo con el que esa ayuda sale por la puerta ha sido una preocupación tanto para los legisladores como para los funcionarios de la administración, ya que han tratado de presionar a los funcionarios locales para que desembolsen el dinero de manera más rápida y amplia.

“Los gobiernos estatales y locales pueden y deben utilizar tanto la asistencia para el alquiler de emergencia como los fondos estatales y locales del American Rescue Plan para respaldar las políticas con los tribunales, los grupos comunitarios y la asistencia legal para garantizar que nadie busque un desalojo si no ha solicitado una ayuda para el alquiler de los Fondos de asistencia de emergencia”, dijo Biden en su declaración del viernes.

Manu Raju, Daniella Diaz, Anna Bahney y DJ Judd de CNN contribuyeron a este reportaje.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.