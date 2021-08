Las increíbles tiendas de abarrotes de Japón se convierten en el centro de atención en los Olímpicos

CNN-Spanish

(CNN) — Tokio es considerada una de las principales ciudades gastronómicas del mundo y atrae a viajeros de todo el planeta que pasan sus días probando famosos platos japoneses, desde sushi hasta ramen.

Pero para aquellos que volaron a la ciudad para competir o trabajar en los Juegos Olímpicos de Tokio, la mayoría de los restaurantes locales están prohibidos.

Mientras Japón todavía está cerrado a los viajeros internacionales, los atletas, entrenadores y periodistas autorizados a ingresar al país para los Juegos deben seguir un conjunto estricto de reglas de seguridad. Además, no se les permite abandonar las cercanías de su alojamiento por un período de 14 días, a menos que sea aprobado por una excepción.

Afortunadamente, las tiendas de abarrotes 24 horas de Japón, muchas de las cuales están pegadas a hoteles, son posiblemente las mejores del mundo y ofrecen una increíble variedad de alimentos y bebidas.

Pregúntale a cualquiera que haya viajado a Japón y probablemente tendrá una historia sobre una visita memorable a un konbini, el nombre abreviado de las tiendas de abarrotes en japonés.

Las tiendas de abarrotes quedaron en el centro de atención en los Juegos Olímpicos de Tokio no solo por sus excelentes ofertas, sino también por su excelente servicio al cliente, gracias a una serie de publicaciones en las redes sociales de periodistas y atletas.

El caso 7-Eleven

Un ejemplo de eso: 7-Eleven acudió al rescate luego de que un reportero deportivo de la red CBC de Canadá en Tokio pidiera ayuda en su cuenta de Twitter. ¿El problema? Quería aprender la forma correcta de desenvolver un paquete de onigiri, una bola de arroz japonesa.

La publicación, que presenta un video de Anastasia Bucsis en el que no puede abrir su onigiri sin romper las algas exteriores, logró más de 8.000 me gusta y fue retuiteada más de 34.000 veces desde que se publicó el 27 de julio.

En respuesta, 7-Eleven Japan publicó un video instructivo que explica la forma correcta de abrir los paquetes inteligentemente diseñados en su cuenta de Twitter.

“Hoy, nos gustaría presentarles cómo abrir un paquete de película de bola de arroz para los clientes que visitan Japón desde el extranjero”, dice la publicación.

\#セブンの豆知識/ 海外からのお客様のために、本日はきれいに取り出せるおにぎり🍙の開け方をご紹介します👍✨ Today, we would like to introduce how to open a package film of rice ball for the customers who are visiting Japan from overseas.🍙 pic.twitter.com/LXnuE8Qx6U — セブン‐イレブン・ジャパン (@711SEJ) July 29, 2021

La “salvación” para otro periodista

Devin Heroux, otro periodista de CBC, deleitó a muchos japoneses al documentar su descubrimiento de un 7-Eleven junto al hotel en el que se aloja.

“Ahora, como nunca antes había estado en Japón, no sabía lo diferente que iba a ser la experiencia en Sev (como lo llamábamos en Saskatoon, donde crecí), y adónde iría para conseguir Slurpees”, escribió Heroux en el sitio web de la emisora ​​pública canadiense.

“Todo lo que imaginaba en mi cabeza eran perros calientes que habían estado en el horno durante demasiado tiempo, y queso para nachos que probablemente, tal vez, era seguro para comer”, contó.

Heroux tuvo una experiencia reveladora: no solo había muchas opciones, sino que también eran apetitosas.

Sus tuits sobre su viaje a las tiendas de abarrotes del hotel han divertido a muchos, desde novatos en konbini hasta veteranos. También atrajo comentarios de japoneses que le agradecieron su aprecio por la comida konbini y ofrecieron sus propios consejos sobre qué bocadillos debería probar a continuación.

Heroux no fue el único que elogió las tiendas de Japón. Andrew Keh, que informa sobre los Juegos para el New York Times, también escribió sobre su incursión en sus tiendas de cercanía abiertas las 24 horas.

“No podemos atravesar la galaxia de la comida fuera de los límites olímpicos, pero un conbini (sic) contiene un mundo culinario en sí mismo, una abundancia de cajas bento, carnes fritas, sushi, fideos en abundancia y todo tipo de elaboradas comidas y bocadillos raros envueltas en plástico”, escribió Keh en un informe para su empleador.

También los atletas

Los atletas también publican sobre las delicias del konbini. El martes, la patinadora de 13 años Sky Brown, que ganó una medalla de bronce para Gran Bretaña el miércoles, compartió una imagen de un onigiri de ciruela en escabeche, shiso y sésamo de 7-Eleven en una de sus historias de Instagram.

Con más de 56.000 establecimientos en todo el país, estamos seguros de que aquellos con luz verde para explorar más lejos seguirán frecuentando su konbini más cercano cuando lleguen los antojos nocturnos de oden y pollo frito.

