Lo que debes saber ahora que se ha extendido la prohibición de desalojo

(CNN) — Este fin de semana, después de que expiró la prohibición de desalojos de casi un año, Ronald Leonard estaba aterrorizado de ser expulsado de su casa de alquiler en Daytona Beach, Florida. Pero luego, el martes por la noche, escuchó que la moratoria de desalojo se había extendido nuevamente.

“Soy el tipo más feliz del mundo”, dijo Leonard.

Como millones de otros inquilinos en riesgo de perder sus casas sin la prohibición federal de desalojo, Leonard dijo que estaba destrozado el lunes y martes, esperando con temor a que un sheriff llegara a su puerta después de que la moratoria expirara el 31 de julio.

“Si termino en la calle, nunca sobreviviré”, dijo Leonard, de 68 años, en ese momento.

Con una denuncia de desalojo presentada en su contra en abril, la moratoria, establecida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en septiembre pasado, era todo lo que lo mantenía en su casa.

Leonard tiene una solicitud pendiente para obtener parte de los US$ 46.000 millones en alivio de alquiler federal que se ha reservado. Tenía la esperanza de que la ayuda le llegara a tiempo para pagar el alquiler atrasado de casi US$ 6.000. Pero el dinero no llegó antes de que terminara la primera prohibición de desalojo.

“Me mordí las uñas hasta que sangraron”, dijo Leonard sobre los días en que no estaba protegido. “Estaba nervioso esperando que timbrara el sheriff”.

La extensión de la administración de Biden de la moratoria de desalojo en áreas con altas tasas de transmisión del coronavirus, incluido el lugar donde vive Leonard en Florida, cambiará su vida por completo, dijo.

La extensión le dará tiempo para que su arrendador reciba dinero de ayuda para el alquiler y le asegurará una casa de retiro basada en los ingresos en la que pueda permitirse vivir con sus ingresos fijos.

“Me voy a concentrar en la bendición de tener un techo sobre mi cabeza un poco más”, dijo. “Somos millones. Mi corazón ya no sangra por las madres solteras y las personas con niños pequeños que tienen que empeñarlo todo para evitar que las desalojen. Ellos también están protegidos”.

¿Quién está protegido ahora?

A diferencia de la prohibición anterior, la nueva protección será más limitada y se dirigirá a las áreas más afectadas por el coronavirus. Protegerá a aquellos en áreas del país con transmisión “alta” o “sustancial” de covid-19 según el seguimiento del virus por parte de los CDC y durará hasta el 3 de octubre.

A partir del 1 de agosto, más del 80% de los condados de EE.UU. se clasificaron como con niveles “sustanciales” o “altos” de transmisión comunitaria. La administración de Biden dijo que esas áreas incluyen al 90% de los inquilinos.

Las áreas con tasas de transmisión más bajas, incluidas partes de Minnesota, Michigan, Maine y Vermont, no están cubiertas. Pero la protección se basa en el condado. Los inquilinos pueden buscar su condado en el sitio web de los CDC para ver si están cubiertos por esta nueva prohibición.

De acuerdo con la orden, si un condado que no está cubierto el 3 de agosto se convierte en un área con niveles “sustanciales” o “altos” de transmisión comunitaria antes de que expire la orden, esa área queda cubierta el día en que el condado comienza a experimentar esos niveles más altos de transmisión.

Por otro lado, los condados cubiertos actualmente saldrán de la protección de desalojo de la orden una vez que el condado ya no tenga niveles de transmisión “sustanciales” o “altos” durante 14 días consecutivos.

Para estar protegido por la prohibición, un inquilino elegible debe proporcionar una declaración por escrito al propietario. Cualquier arrendatario que haya presentado previamente una declaración seguirá cubierto, de acuerdo con el nuevo pedido. Pero cualquier desalojo que se completó mientras vencía la protección anterior, el 1, 2 o 3 de agosto, no está cubierto, ya que la orden no opera retroactivamente.

El reloj se ha reiniciado

Los defensores de vivienda aplaudieron la moratoria renovada de los CDC y expresaron su esperanza de que los gobiernos estatales y locales puedan acelerar la distribución de la ayuda para el alquiler antes de octubre.

“Este es un gran alivio para millones de personas que estaban a punto de perder sus hogares y, con ellos, su capacidad para mantenerse a salvo durante la pandemia”, dijo Diane Yentel, presidenta y CEO de la Coalición Nacional de Vivienda para Personas de Bajos Ingresos.

Con una pequeña fracción de los US$ 46.000 millones en ayuda de emergencia para el alquiler ya distribuida, y muchos programas ahora en funcionamiento, hay una carrera para llevar este dinero a quienes lo necesitan para octubre a fin de mantener a los inquilinos alojados y darles el dinero a los propietarios.

“Ahora, el trabajo de los gobiernos estatales y locales para distribuir asistencia de alquiler de emergencia a los inquilinos que lo necesitan se vuelve aún más crítico. El presidente les ha dado el tiempo que ellos y millones de inquilinos necesitaban: deben usarlo de manera efectiva y agilizar la asistencia”, dijo Yentel. “El país está mirando, y los inquilinos y los propietarios están esperando”.

Los propietarios están frustrados

Mientras tanto, los grupos de propietarios están frustrados. Expresaron conmoción por el cambio radical después de que la administración dijera que probablemente no tenía autoridad para extender la moratoria.

“¿Es posible que el gobierno federal cree más incertidumbre para los inquilinos y propietarios de viviendas de alquiler en este país?”, preguntó David Howard, director ejecutivo del National Rental Home Council, un grupo industrial de propietarios.

“Me avergüenzo por asumir que la moratoria no se prorrogaría después de que el presidente anunció que no tiene autoridad legal para hacerlo, ni que el Congreso pudo aprobar una legislación para hacerlo. Mientras tanto, los propietarios de viviendas en alquiler han perdido miles de millones de dólares que nunca recuperarán”, dijo.

Se esperan desafíos legales a la nueva orden. En múltiples demandas en todo el país, New Civil Liberties Alliance, una organización que tiene como objetivo proteger las libertades constitucionales, argumenta que la moratoria de desalojo excede los límites constitucionales y estatutarios de la autoridad de los CDC.

El mes pasado, la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito de EE.UU. rechazó una solicitud para poner fin a la moratoria de desalojo emitida por los CDC. NCLA dijo que ahora está considerando si apelar esta decisión ante la Corte Suprema de Estados Unidos o regresar a la corte de distrito para que sea juzgada.

“No es así como debería funcionar el Gobierno, mucho menos como se redactan las ‘leyes'”, dijo Caleb Kruckenberg, abogado litigante de la NCLA. “Si los CDC siguen adelante, los tribunales deben cerrar rápidamente las acciones ilegales de la agencia”.

Para los abogados que trabajan en nombre de inquilinos en pánico, la noticia de la extensión es bienvenida. Pero, dicen, la nueva orden probablemente resultará confusa para los jueces, abogados, inquilinos y propietarios que ya están acosados por regulaciones cambiantes, casos judiciales avanzados y diferentes niveles de protección en todo el país.

La clave será asegurarse de que haya claridad sobre dónde se aplica la orden, dijo Caitlin Cedfeldt, abogada del personal de Legal Aid of Nebraska, y que los inquilinos y los abogados defensores lo conozcan.

“Pero cualquier tipo de limitación a los desalojos es algo bueno ahora”, dijo Cedfeldt. “Les dará a mis clientes el tiempo que necesitan para procesar su asistencia de alquiler”.

Si estás buscando asistencia de emergencia para el alquiler, hay una lista de búsqueda de programas disponibles en el Tesoro de EE.UU. y también listas administradas por la Coalición Nacional de Vivienda para Personas con Bajos Ingresos y la Conferencia Nacional de Vivienda.

