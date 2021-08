Las personas completamente vacunadas que contraen covid-19 pueden transmitir el virus, dicen los CDC

CNN-Spanish

(CNN) — Las personas completamente vacunadas que contraen covid-19 pueden transmitir el virus, dijo el jueves la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), la Dra. Rochelle Walensky.

“Nuestras vacunas están funcionando excepcionalmente bien”, dijo Walensky a Wolf Blitzer de CNN. “Siguen funcionando bien para (la variante) delta, con respecto a las enfermedades graves y la muerte; las previenen. Pero lo que ya no pueden hacer es prevenir la transmisión”.

Es por eso que los CDC cambiaron su guía la semana pasada y ahora recomiendan que incluso las personas vacunadas usen mascarillas en lugares cerrados nuevamente, dijo Walensky.

Mientras el coronavirus continúe propagándose, existe la posibilidad de una variante peor que la delta, dice Fauci

Preocupa aumento de casos de variante delta en Florida 0:55

La semana pasada, la agencia publicó un estudio que mostró que la variante delta producía cantidades similares de virus en personas vacunadas y no vacunadas si se infectaban; datos que sugieren que las personas vacunadas que contraen covid-19 podrían tener una tendencia similar a propagar el virus como los no vacunados.

“Si estás en casa con alguien que no ha sido vacunado, con alguien que no puede vacunarse, alguien que podría estar inmunodeprimido o un poco frágil, alguien que tiene comorbilidades que lo ponen en alto riesgo, sugeriría se use una mascarilla en espacios públicos cerrados”, dijo Walensky.

La peligrosa variante delta ha impulsado el último aumento de casos de covid-19 en el país y si más estadounidenses no se vacunan y no usan mascarilla, el país pronto podría ver “varios cientos de miles de casos al día”, similar al aumento de invierno, dijo Walensky.

Y aunque los estados de todo el sur —incluidos Florida y Louisiana— han visto aumentos exponenciales en los casos, dijo Walensky, todavía no han alcanzado su punto máximo.

¿Cómo cambia la nueva guía de los CDC sobre las mascarillas la forma de cuidarse contra el covid-19? La opinión de una experta

“La próxima variante está a la vuelta de la esquina”

Vacunar a más personas no solo ayudará a aplastar este aumento, dicen los expertos. Ayudará a evitar que surjan otras variantes, potencialmente incluso más agresivas, en el futuro.

“La próxima variante está a la vuelta de la esquina, si no nos vacunamos todos”, dijo el almirante Brett Giroir, el exzar de las pruebas de coronavirus durante la presidencia de Donald Trump, a Chris Cuomo de CNN.

“Solo le ruego al pueblo estadounidense que entienda que para vencer este virus, tenemos que aumentar el nivel de inmunidad de todos, y así es como es”, agregó.

Aproximadamente el 58,2% de la población de Estados Unidos ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el covid-19, según muestran los datos de los CDC, y aproximadamente el 49,9% está completamente vacunado.

Hubo algunas noticias alentadoras este jueves, ya que el director de datos de la Casa Blanca, el Dr. Cyrus Shahpar, tuiteó que se reportó la mayor cantidad de dosis administradas en un solo día en más de un mes. Dijo que se habían reportado más de 864.000 dosis administradas sobre el total del día anterior, incluidas alrededor de 585.000 personas que recibieron su primera dosis.

EE.UU. retoma clases presenciales, pero con restricciones 2:39

En las próximas semanas, es probable que los aumentos repentinos lleguen a todo Estados Unidos, no solo a las áreas con bajas tasas de vacunación, dijo el miércoles el exdirector de los CDC, el Dr. Tom Frieden. Sin embargo, los brotes no serán tan explosivos en áreas con mayor cobertura de vacunación, agregó Frieden.

A medida que aumentan los casos, es probable que las hospitalizaciones y las muertes también aumenten, según los pronósticos conjuntos publicados el miércoles por los CDC. El pronóstico predice que se reportarán un total de 624.000 a 642.000 muertes para el 28 de agosto. Hasta el miércoles, ha habido 614.342 muertes por covid-19 en Estados Unidos, según datos compilados por la Universidad Johns Hopkins.

Si no estás protegido contra el covid-19, es probable que el virus te infecte, dijo Michael Osterholm, director del Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota, a Pamela Brown de CNN el miércoles.

“Este virus es altamente infeccioso. Si crees que puedes ganarle a esta virus, no intentes hacerlo. Este virus te encontrará, eventualmente te infectará”, dijo Osterholm

Afortunadamente, las vacunas disponibles parecen ofrecer una fuerte defensa contra la variante delta, especialmente cuando se trata de enfermedades graves y muertes, dijo Frieden.

“Estamos en guerra con este virus que ya ha matado a más de 610.000 estadounidenses. Ahora tenemos las herramientas con vacunas y máscaras para detener más muertes, sufrimiento y destrucción”, dijo el miércoles la analista médica de CNN Leana Wen.

La FDA podría diseñar una estrategia de refuerzo de la vacuna el próximo mes

Mientras tanto, a medida que surgen más preguntas sobre si los estadounidenses completamente vacunados necesitarán vacunas de refuerzo, un funcionario de la administración de Biden le dijo a CNN que las discusiones internas en la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) se han centrado en una línea de tiempo de principios de septiembre por diseñar una estrategia.

Esa estrategia se aplicaría a todas las personas vacunadas. Se espera una decisión para aquellos que están inmunodeprimidos y enfrentan un mayor riesgo de covid-19 antes, dijo el funcionario.

A principios de esta semana, el Dr. Anthony Fauci dijo que las personas con sistemas inmunitarios comprometidos pueden necesitar protección adicional después de recibir una vacuna covid-19, y hay un esfuerzo para que las vacunas de refuerzo estén disponibles para esas personas “muy pronto”.

“Hay personas inmunodeprimidas: pacientes trasplantados, pacientes con quimioterapia contra el cáncer, pacientes en régimen inmunosupresor, por ejemplo, para enfermedades autoinmunes”, dijo Fauci durante un evento virtual organizado por el gobernador de Virginia Ralph Northam el martes. “Esos individuos que conocemos casi invariablemente no tienen una respuesta adecuada, por lo que la necesidad de darles un impulso adicional es mucho más emergente que la población en general”.

Los asesores de vacunas de los CDC se han reunido para discutir si las personas inmunodeprimidas pueden necesitar protección adicional de un refuerzo de vacuna, pero no han presentado una recomendación ni votado sobre la orientación.

El miércoles, el director general de sanidad de Estados Unidos Vivek Murthy dijo que una recomendación del gobierno federal sobre los refuerzos de vacunas vendrá “si y cuando” hay evidencia de que el aumento de infecciones se debe a la disminución de la inmunidad de la vacuna.

“Reconozco que los médicos individuales y sus pacientes pueden tomar una decisión … acerca de … recibir una dosis adicional y eso puede ser como es, pero formalmente, no podemos hacer esa recomendación todavía hasta que consideremos que los datos son claros y indica que se requieren refuerzos “, dijo Murthy.

Se esperan infecciones por covid-19 en personas vacunadas, pero los no vacunados son ‘la gran autopista de transmisión’, dicen expertos

Covid-19 afectaría concentración y salud mental de niños 0:48

“Hemos defraudado a nuestros niños”, dice asesor de vacunas de la FDA

Las bajas tasas de vacunación contra covid-19 en Estados Unidos ponen a los niños, muchos de los cuales no pueden vacunarse, en riesgo, dijo este miércoles el Dr. Paul Offit, asesor de vacunas del Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

“Creo que hemos decepcionado a nuestros niños”, le dijo Offit a Wolf Blitzer de CNN.

Actualmente no existe una vacuna autorizada para niños menores de 12 años en Estados Unidos, por lo que los niños pequeños dependen de la vacunación de quienes los rodean para protegerlos, explicó Offit. Y muchos niños que tienen 12 años o más aún no se han vacunado, agregó.

Offit señaló que muchos niños están a punto de regresar a la escuela, durante una época del año en la que el virus se transmite con mayor facilidad y circula la variante delta.

“Necesitamos aumentar las tasas de vacunación, para que estos niños puedan estar protegidos”, dijo Offit.

Destacando ese punto, el presidente del Hospital de Niños Our Lady of the Lake en Baton Rouge, Louisiana, dijo a CNN que su personal está viendo bebés en la unidad de cuidados intensivos neonatales enfermos con covid-19.

El Dr. Trey Dunbar le dijo a CNN que los niños están siendo víctimas de una pandemia que tiene una solución simple: la vacunación de adultos.

“El covid es una enfermedad prevenible”, dijo. “Es difícil para nosotros como pediatras ver a los niños afectados por una enfermedad prevenible. Los niños no son como los adultos. No tienen la opción de vacunarse. Entonces, sí, hace una gran diferencia cuando los adultos toman decisiones por los niños y los adultos toman decisiones que tal vez podrían prevenir las enfermedades que vemos en los niños”, dijo Dunbar.

Las preocupaciones sobre los niños más jóvenes de Estados Unidos surgen cuando las escuelas de todo el país se preparan para reabrir, y mientras los líderes del distrito intentan navegar por la manera más segura de regresar. El hecho de que los niños usen máscaras sigue siendo un punto de discordia en las comunidades de EE.UU., y algunos estados han exigido máscaras en las escuelas, mientras que otros han prohibido el uso de máscaras.

El jueves, las Escuelas Públicas de Metro Nashville enviaron una carta a las familias diciendo que los estudiantes, el personal y se requerirá que los visitantes usen máscaras en los edificios escolares cuando el año escolar comience la próxima semana. También se requerirán máscaras en los autobuses escolares, pero no al aire libre, dijo el distrito, agregando que la regla se mantendrá en lugar “hasta nuevo aviso”.

Nuevo récord de hospitalizaciones en EE.UU. por covid-19 0:27

Solo seis camas de UCI disponibles en un estado

Incluso después del desarrollo y lanzamiento de las vacunas covid-19 que tantos profesionales de la salud esperaban, el aumento de casos ha llevado a hospitales abrumados.

Los funcionarios de salud de Arkansas informaron un “número récord de camas disponibles en la UCI”, el miércoles. Según la funcionaria de información pública del Departamento de Salud de Arkansas, Danyelle McNeill, el estado tenía solo 25 camas de UCI disponibles.

Según el panel de control de covid-19 de Arkansas, hubo un total de 1.232 admisiones positivas de covid-19. El número total de admisiones positivas para covid-19 en la UCI es 466, y el total de admisiones positivas para covid-19 en ventiladores es 260.

Hasta el miércoles por la mañana, Mississippi tenía solo seis camas de UCI abiertas disponibles en todo el estado, Dr. Jonathan Wilson, director administrativo y gerente de incidentes de covid-19, durante una sesión informativa de covid-19 con los líderes del Centro Médico de la Universidad de Mississippi.

“Un número muy simple, seis. Esa es la cantidad de camas de UCI abiertas que teníamos en el estado de Mississippi, esta mañana. Seis. Entonces, la situación se está volviendo desesperada, no solo aquí en el Centro Médico, aquí en Metro Jackson, sino todo el estado. Nuestros estados vecinos están pasando por situaciones similares”, dijo Wilson.

“Estamos haciendo lo mejor que podemos, desde el punto de vista del estado, para tratar de distribuir a los pacientes para garantizar que la atención médica que conocemos se brinda. Pero no estamos en la cúspide de esto, sabemos que no estamos en la cresta de esta ola y es malo, pero probablemente empeorará un poco”, agregó Wilson.

— Lauren Mascarenhas, Elizabeth Stuart, Kaitlan Collins, Naomi Thomas, Deidre McPhillips, Jeff Simon, Nadia Romero y Raja Razek de CNN contribuyeron a este informe.

