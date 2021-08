Se espera calor, humedad y una tormenta tropical para la clausura de los Juegos Olímpicos

CNN-Spanish

Alexandra Ferguson

(CNN)– El calor, la humedad y los sistemas tropicales han sido la némesis de los atletas durante estos Juegos Olímpicos, y el fin de semana de clausura traerá más de lo mismo.

Aunque el calor y la humedad en julio son habituales, estos niveles estaban por encima de la media. Los sistemas tropicales también pueden producirse en julio, pero tradicionalmente los meses de mayor intensidad en Japón son agosto y septiembre.

Los organizadores trataron de ayudar a los atletas a escapar del calor y la humedad cambiando las sedes y los horarios de las pruebas durante las primeras semanas, pero aún así el calor y la humedad afectarán al próximo maratón.

Estas son las temperaturas máximas que se esperan para este sábado.

Calor y humedad: una combinación crítica

No se trata únicamente de las temperaturas, sino también de la humedad. Cuando ambas son altas, las condiciones pueden ser agobiantes para los atletas.

Cuando el cuerpo se calienta demasiado, suda para refrescarse. Pero si el sudor no puede evaporarse, el cuerpo no puede regular su temperatura. Necesitamos la evaporación para enfriar eficazmente el cuerpo.

Cuando la humedad relativa es alta, la tasa de evaporación del cuerpo disminuye, según el Servicio Meteorológico Nacional. En otras palabras, el cuerpo humano se siente más caliente en condiciones de humedad.

Para encontrar temperaturas más frescas, las pruebas de maratón de los Juegos Olímpicos se celebran este fin de semana en Sapporo.

Sapporo, a unos 800 kilómetros al norte de Tokio, puede tener hasta 22 °C menos.

8 impresionantes récords establecidos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Pero las altas temperaturas que afectan a Tokio se extienden por todo el país. El sábado hará más frío en Tokio que en Sapporo. Debido a la previsión de lluvia, la temperatura máxima de Tokio el sábado será de 31,1°C, mientras que la de Sapporo será de 33,8°C.

El maratón femenino tendrá lugar el sábado por la mañana, mientras que los hombres correrán el domingo. Este fin de semana, Sapporo tendrá temperaturas mínimas matinales de unos 25 grados y máximas vespertinas de 32,2 °C a 33,8 °C. Estas temperaturas están entre 5 y 7 grados por encima de lo normal.

Las temperaturas durante ambas carreras estarán probablemente entre los 26°C y los 30°C. La humedad relativa del 70% al 80% hará que se sienta más calor.

Atletas deciden compartir medalla de oro en el salto de altura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Los organizadores movieron la salida de la carrera femenina una hora antes, a las 6 de la mañana, para evitar el calor.

“La salud y el bienestar de los atletas son las principales prioridades de los organizadores. Tras recibir el asesoramiento del equipo médico de la Asociación Mundial de Atletismo y revisar todas las demás consideraciones, la Asociación Mundial de Atletismo (WA, por sus siglas en inglés), el Comité Olímpico Internacional (IOC, por sus siglas en inglés) y el Comité Organizador de Tokio 2020 han mantenido hoy una serie de conversaciones y han confirmado el cambio de horario”, se lee en un comunicado de Tokio 2020.

Pero, ¿será esa hora la que marque la diferencia? El amanecer en Sapporo es ahora alrededor de las 4:30 de la mañana. Si la carrera comienza a las 7 de la mañana, el sol habrá salido durante 2,5 horas antes de que comience la carrera.

En comparación, digamos que eres un corredor que intenta vencer el calor con un entrenamiento temprano en Atlanta, donde el amanecer es alrededor de las 6:50 a.m. Esto sería como hacer tu entrenamiento entre las 9:30 a.m. y las 11:30 a.m., no es exactamente la hora ideal para estar corriendo.

El único alivio de la temperatura puede venir de una tormenta tropical que arrojará cubos de agua sobre los atletas este fin de semana.

Una tormenta tropical afectará a Tokio este fin de semana

Los Juegos Olímpicos ya se han visto afectados por un sistema tropical cuando Nepartak tocó tierra durante la primera semana. Ahora otro, la tormenta tropical Mirinae, afectará al último fin de semana. Pruebas como el remo se han pospuesto dos días debido a la tormenta.

Este es el posible trayecto de la tormenta que afectará a los atletas en los Juegos Olímpicos este sábado.

Se espera que el centro de la tormenta pase justo al sureste de Tokio el domingo por la mañana.

De momento, parece que la mayor parte de las lluvias se producirán entre la noche del sábado y la primera mitad del domingo. Algunos chubascos y tormentas dispersas podrían persistir hasta la noche para la ceremonia de clausura. Habrá algunas rachas de viento, especialmente en la primera mitad del domingo, pero no deberían ser demasiado dañinos, ya que se espera que Mirinae siga siendo una tormenta tropical de rango medio.

La ceremonia de clausura será este domingo a las 8:00 p.m. hora local (7:00 a.m. hora EDT).

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.