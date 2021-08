Sheriff lanza una dura advertencia mientras un nuevo incendio arrasa en California: “Estás en peligro inminente y DEBES irte ahora”

CNN-Spanish

Ángela Reyes

(CNN) — Un nuevo incendio en el norte de California ha obligado a miles de residentes a evacuar sus hogares, en momentos en que Estados Unidos lucha contra 96 grandes incendios que están activos y que ya han quemado más de 809.000 hectáreas.

El incendio River, que arrasa en los condados de Nevada y Placer en California, ha destruido o dañado un estimado de 40 estructuras desde que comenzó el miércoles, dijo el subjefe del Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios (CalFire), Jim Hudson, en conferencia de prensa. Ya arrasó con 566 hectáreas y no se contuvo en absoluto durante la noche del miércoles.

En el condado de Placer, casi 2.400 personas están siendo evacuadas, dijo el portavoz de la Oficina del Sheriff del condado, Nelson Resendes. En el condado de Nevada, al menos 4.200 residentes están bajo una orden o advertencia de evacuación, dijo la sheriff del condado, Shannan Moon.

“Si recibes una advertencia de evacuación, por favor, vete. Y si recibes una orden, sal. No te arriesgues (…) No te necesitamos ahí, estás arriesgando tu vida”, dijo el miércoles en la rueda de prensa el sheriff del condado de Placer, Devon Bell.

Mientras tanto, el mayor incendio forestal activo de California, el Dixie, ha arrasado Greenville, una ciudad del condado de Plumas que también se encuentra en la región norte del estado. Un video del incendio muestra cómo las llamas arrasan el terreno boscoso, coches carbonizados y estructuras en llamas, incluida una estación de servicio en una carretera.

“El incendio Dixie se adentró en Greenville el miércoles y los primeros indicios apuntan a que hubo daños importantes”, dijo a CNN el portavoz de la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California, Brian Ferguson, en una entrevista por teléfono.

A los residentes de la ciudad se les advirtió que evacuaran de manera inmediata.

“¡Si todavía estás en el área de Greenville, estás en peligro inminente y DEBES irte ahora! (…) Si te quedas, es posible que los socorristas no puedan asistirte”, dijo la Oficina del Sheriff del Condado de Plumas en un mensaje.

El miércoles por la noche, los socorristas todavía trabajaban para sacar a todos.

“En este momento, por desgracia todavía hay mucha gente en Greenville que no evacuó. Por lo tanto, tenemos que lidiar con eso (…) y sacar a toda esa gente”, dijo Jake Cagle, jefe de las secciones de operaciones de Equipo de Gestión de Incidentes de California.

En un emotivo video publicado en Facebook, el congresista Doug LaMalfa, que representa el área donde está ardiendo el incendio Dixie, dijo que hay que hacer más y prestar más atención a lo que los incendios están haciendo a las comunidades.

“Perdimos Greenville esta noche. Y no hay palabras para explicar cómo nosotros en el gobierno no hemos sido capaces de hacer el trabajo”, dijo La Malfa. “Emprenderemos la lucha con más fuerza todavía. Y más aún, tenemos que ganar esto, tenemos que detener esto. Tenemos que conseguir que DC preste atención, tenemos que conseguir que Sacramento preste atención. Olviden la política, olviden las tonterías. Tenemos que dejar de hacer que esto suceda por no prestar atención a lo que es obvio”, afirmó LaMalfa.

Actualmente hay 11 grandes incendios activos en California, que han quemado más de 172.000 hectáreas hasta el momento, según el Centro Nacional Interagencial de Bomberos.

Oregon es el único estado con más incendios grandes activos: tiene 15 en total. Y además es donde se encuentra el mayor incendio activo de todo el país, el Bootleg.

Los incendios forestales están siendo impulsados por sequías extremas, temperaturas por encima de lo normal y humedad baja.

Al norte del frontera, en la Columbia Británica de Canadá, había 292 incendios forestales activos hasta el miércoles. De ese total, 122 estaban categorizados como fuera de control, según el tablero de incendios forestales de la provincia.

Ni siquiera estar rodeado de agua evitó los incendios en Hawai.

Dos casas se destruyeron en el incendio Mana Road, el mayor incendio forestal registrado en Hawai, dijo el Departamento de Tierras y Recursos Naturales del estado (DLNR, por sus siglas en inglés).

El incendio ha quemado aproximadamente entre 16.000 y 20.000 hectáreas, alimentado por ráfagas de viento que superaron los 80 km/h durante el fin de semana, dijo Mike Walker, técnico del DLNR.

El incendio ahora está contenido en un 75%, pero la pelea no ha terminado, dijo Walker, y explicó que los bomberos seguirán algunos días más atendiendo los puntos complejos.

Si bien la mayoría de la gente piensa en Hawai como un lugar tropical, el área de sotavento de la isla es más seca y Hawai tiene una temporada de incendios durante todo el año, explicó Walker. El cambio climático ha contribuido a un mayor riesgo de incendios en tierras agrícolas en barbecho, dijo.

“Las estaciones húmedas se están volviendo más húmedas y esto crea mucho más combustible en los pastizales en estas tierras agrícolas viejas, y la sequía que sigue a la temporada húmeda cura el pasto hasta que está listo para quemarse”, dijo Walker.

Y citó el declive de las tierras de cultivo como factor que añade este importante combustible al paisaje que, desprovisto de cultivos, es rico en especies invasoras de pastos procedentes de África.

El Servicio Forestal ya no aplicará para los incendios forestales su estrategia de ‘dejarlo arder’, después de que funcionarios federales permitieron que un pequeño incendio creciera hasta salirse de control en el marco de las condiciones de sequía extrema, destruyendo hogares y dando lugar a nuevas críticas de los legisladores del oeste.

La estrategia de supresión de “incendios controlados”, conocida coloquialmente como “dejarlo arder”, volvió a ser objeto de escrutinio el mes pasado después de que los funcionarios del Servicio Forestal decidieron no extinguir rápidamente el incendio Tamarack provocado por un rayo en un bosque nacional al sur del lago Tahoe que terminó destruyendo 10 estructuras y quemando más de 28.000 hectáreas en dos estados.

Legisladores de California y de Nevada criticaron la decisión, así como el gobernador de California, Gavin Newsom, quien dijo al presidente Joe Biden en una reunión virtual el mes pasado que el Servicio Forestal tiene una cultura que “demasiado a menudo es de esperar y ver”.

El jefe de bomberos del Servicio Forestal, Randy Moore, anunció el cambio de estrategia en un memorando el lunes, citando la sequía severa, los recursos limitados y la fatiga de los bomberos después de más de un año de despliegues casi constantes, en el que también han ayudado en la campaña de vacunación contra el covid-19.

“El año de incendios de 2021 es diferente a todos los anteriores”, escribió Moore. “En resumen, estamos en una crisis nacional. En momentos como estos, debemos anclarnos en nuestros valores fundamentales, particularmente la seguridad”.

Moore dijo que el cambio en la política dará prioridad a extinguir los incendios forestales que podrían representar una amenaza para la seguridad pública, en lugar de utilizar los pequeños incendios para limpiar los terrenos cubiertos de maleza, hasta que mejore la actividad de los incendios forestales.

“Estamos en un ‘modo de triaje’ en el que nuestro foco principal debe estar en los incendios que amenazan a las comunidades y la infraestructura”, escribió Moore. “Hay una cantidad finita de recursos disponibles para la extinción de incendios que deben priorizarse y los incendios no siempre obtendrán los recursos que podrían solicitarse”.

1 de 10 | Incendios en el oeste de Estados Unidos: en California, los incendios forestales han quemado hasta ahora casi dos veces la cantidad de hectáreas destruidas el año pasado en esta misma época. Esta foto muestra cómo las llamas del incendio dixie, uno de los más grandes, consumen una casa el 24 de julio de 2021. (Foto de Josh Edelson/ AFP/ Getty Images) 2 de 10 | En esta foto, de comienzos del mes, un grupo de bomberos monitorea el incendio Sugar en Doyle, California, el 9 de julio. (Crédito: Noah Berger/AP) 3 de 10 | La sequía en el oeste: más del 95% del oeste de Estados Unidos se encuentra en algún nivel de sequía. Los científicos afirman que esta situación sin precedentes es una clara señal de cómo la crisis climática está afectando no solo al tiempo, sino también a la producción de alimentos, la generación de electricidad y el suministro de agua en la región. En esta foto aérea se pueden ver las casas flotantes en las aguas bajas en el lago Oroville el 25 de julio de 2021 en Oroville, California. (Crédito: Robyn Beck / AFP / Getty Images) 4 de 10 | Calor: en junio, las olas de calor ya habían devastado Estados Unidos y Canadá, dejando cientos de víctimas. En julio las temperaturas altas continuaron. Este indicador de la temperatura muestra un registro de 50 grados Celsius en el Valle de la Muerte después de las 7 p.m. locales el 11 de julio de 2021. (Crédito: FREDERIC J. BROWN/AFP / Getty Images) 5 de 10 | Incendios en Siberia: en algunas zonas de Siberia siempre ha habido incendios. Sin embargo, lo que preocupa a los científicos es que cada vez son más frecuentes. Esta imagen aérea tomada el 27 de julio de 2021 muestra la sombra de un avión de los servicios de protección que sobrevuela un área que las llamas arrasaron en la república de Sajá. (Crédito: DIMITAR DILKOFF/AFP/ Getty Images) 6 de 10 | Las inundaciones en Europa: más de 200 personas murieron en el continente por las inundaciones producto de las lluvias torrenciales que azotaron a Alemania y Bélgica, entre otros. Alemania se llevó la peor parte. Tras la devastación, la presidenta de la Comisión Europea dijo que las inundaciones eran una prueba de que es necesario actuar con urgencia para abordar el cambio climático. En esta foto se ve una calle inundada en Bad Muenstereifel, en el oeste de Alemania, el 16 de julio de 2021. (Crédito: 7 de 10 | En esta imagen, mientras tanto, un grupo de personas intenta preservarse en medio de la inundación en las calles de Lieja, en Bélgica, el 15 de julio. (Crédito: BRUNO FAHY / Belga / AFP) 8 de 10 | Inundaciones en China: pocos días después de la catástrofe en Europa, fue el turno de china. En la ciudad de Zhengzhou, en el centro, llegaron a caer más de 20 centímetros de lluvia solo en una hora, lo que equivale a un tercio de toda la lluvia de 2020. Las inundaciones allí también se cobraron decenas de vida. Esta imagen muestra la situación en Zhengzhou el 21 de julio de 2021. (Crédito: AFP / Getty Images) 9 de 10 | Esta foto tomada un día después muestra a rescatistas evacuando a personas de un hospital tras las fuertes lluvias en Zhengzhou. (Crédito: AFP/ Getty Images) 10 de 10 | Incendios en Turquía: en los últimos días de julio, los incendios comenzaron a causar estragos en Turquía. En esta foto, el humo producto de las llamas se mueve sobre un complejo hotelero en la costa sur del país, cerca de la ciudad de Manavgat, el 29 de julio de 2021. (Crédito: Ilyas AKENGIN / AFP / Getty Images)

El secretario de Agricultura, Tom Vilsack, quien se reunió con Newsom el miércoles, prometió más recursos para combatir incendios y reconoció que la estrategia de la agencia federal para la extinción de los incendios necesitaba un cambio.

“Sinceramente, creo que es justo decir que durante generaciones, durante décadas, hemos tratado de hacer este trabajo a bajo costo”, dijo Vilsack.

Vilsack elogió a Newsom por desafiar al gobierno federal a hacer más y prometió “reforzar la capacidad con más personal sobre el terreno” y garantizar que los bomberos reciban una mejor compensación.

“Esto es música para nuestros oídos”, afirmó Newsom.

