Mujeres afganas reportan que las forzaron a casarse para huir del país tras la toma de poder de los talibanes, dicen fuentes

Alejandra Ramos Barreda

(CNN) — Funcionarios estadounidenses que registran a refugiados afganos en el extranjero alertaron recientemente al Departamento de Estado sobre casos en los que mujeres y niñas fueron obligadas a casarse o llegaron con parejas masculinas que se hicieron pasar por sus maridos para ser elegibles para la evacuación y poder escapar de los talibanes, según dos fuentes familiarizadas con el asunto.

Obligan a mujeres afganas a casarse para salir del país 0:51

Los hechos descritos por fuentes a CNN fueron revelados cuando los afganos se encontraban en un centro de tránsito en el extranjero. Las fuentes subrayaron la desesperación entre los afganos por huir del país después de la toma de posesión de los talibanes y el temor de lo que su gobierno podría significar para las mujeres y las niñas.

Los talibanes han declarado la victoria. Ahora deben lidiar con un Afganistán que se hunde en el caos

No está claro qué tan extendido está el problema, pero generó suficiente preocupación para que los diplomáticos estadounidenses en los Emiratos Árabes Unidos enviaran un cable.

Los talibanes piden a las mujeres que no salgan de casa 0:42

Las fuentes dijeron que algunas mujeres y niñas afganas alojadas en uno de los centros de evacuación en los Emiratos Árabes Unidos informaron que sus familias las habían obligado a casarse afuera del aeropuerto de Kabul para que pudieran escapar del país cuando los talibanes tomaron el poder. En algunos casos reportados, las familias pagaron miles de dólares a los hombres elegibles para la evacuación para que se casaran o para que se hicieran pasar por esposos y lograr que las mujeres huyeran.

La posición de los talibanes

Una de las fuentes dijo que los diplomáticos estadounidenses en los Emiratos Árabes Unidos brindarían orientación a quienes trabajan en el centro sobre cómo identificar a las posibles víctimas de trata de personas. Otro dijo que el Departamento de Estado había indicado que se coordinaría con el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Defensa.

CNN se ha comunicado con el Departamento de Estado para obtener comentarios.

¿Cómo es ser mujer bajo el régimen de los talibanes en Afganistán? Lo que sucedió en la década de 1990 y las perspectivas de futuro

Estados Unidos depende de terceros países para que los afganos hagan paradas temporales antes de volar al país norteamericano o a otros países. Una vez que están en esos terceros países, se los procesa e investiga antes de continuar sus viajes. Algunos viajan a Estados Unidos, donde los funcionarios están utilizando una serie de bases militares para albergar a los evacuados.

Los países que le piden al Talibán abrir aeropuerto de Kabul 2:38

Cuando los talibanes gobernaron Afganistán por última vez, entre 1996 y 2001, cerraron las escuelas de niñas y prohibieron que las mujeres trabajaran. Después de la invasión liderada por Estados Unidos en 2001, las restricciones a las mujeres se suavizaron.

¿Qué es la ley sharía con la que los talibanes rigen Afganistán?

Esta vez, los talibanes prometen formar un “gobierno afgano islámico inclusivo”, aunque no está claro qué forma tomará y si el nuevo liderazgo incluirá a mujeres.

CNN informó anteriormente sobre la preocupación compartida por las mujeres afganas que vieron avances en los últimos años y ahora temen que se pierdan.

Pashtana Durrani, fundadora y directora ejecutiva de Learn, una agencia sin fines de lucro centrada en la educación y los derechos de las mujeres, dijo el mes pasado que ya se había quedado sin lágrimas por su país: “Llevamos bastante tiempo llorando la caída de Afganistán. Entonces no me siento muy bien. Al contrario, me siento muy desesperanzada”.

