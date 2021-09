Abogado de Carolina del Sur recibió un disparo en la cabeza tres meses después de que mataran a su esposa e hijo

CNN-Spanish

(CNN) — Un prominente abogado de Carolina del Sur dice que recibió un disparo este sábado, según las fuerzas de seguridad, unos tres meses después de que descubriera los cuerpos de su esposa e hijo muertos a tiros fuera de la casa de la familia. Este nuevo incidente profundiza el misterio que rodea sus muertes sin resolver.

Alex Murdaugh, quien proviene de una larga lista de influyentes abogados y fiscales de Carolina del Sur, llamó al 911 e informó que recibió un disparo este sábado por la tarde en una carretera en el condado de Hampton, según un comunicado del portavoz de la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur (SLED), Tommy Crosby. Murdaugh fue trasladado a un hospital en Savannah, Georgia, donde fue tratado por una “herida superficial de bala en la cabeza”, dice el comunicado.

“En este momento no se han realizado arrestos”, dijo el comunicado.

Las afiliadas de CNN WCSC y WCIV informaron que Jim Griffin, el abogado de Murdaugh, dijo que familiares le dijeron que Murdaugh estaba cambiando una llanta cuando le dispararon. Griffin le dijo a WCIV que un vehículo había pasado a Murdaugh y se dio la vuelta cuando alguien le disparó.

Según WCSC, un portavoz de la familia dijo en un comunicado que la familia espera que Alex Murdaugh se recupere y pidió privacidad.”La familia Murdaugh ha sufrido más de lo que cualquier familia podría imaginar”, dijeron, una probable referencia a las muertes aún sin resolver de la esposa de Murdaugh y su hijo de 22 años.

Este lunes más tarde, Murdaugh publicó un comunicado a través de su abogado en el que dice que planea renunciar a su bufete y comenzar un tratamiento de rehabilitación que no se especifica, según la declaración obtenida por WCSC. planea renunciar a su bufete de abogados y comenzar un tratamiento de rehabilitación sobre el que no se brindan detalles, según la declaración obtenida por la afiliada de CNN WCSC.

La declaración proporcionada a WCSC a través de su abogado Dick Harpootlian dice: “Los homicidios de mi mujer y mi hijo han provocado un momento increíblemente difícil en mi vida. He tomado un montón de decisiones que realmente lamento. Voy a renunciar a mi firma de abogados y a entrar en rehabilitación tras una larga batalla que se ha visto agravada por estos homicidios. Lo siento inmensamente a todos los que he herido, incluyendo a mi familia, amigos y colegas. Pido oraciones mientras me rehabilito a mí mismo y (rehabilito) mis relaciones”.

CNN ha intentado ponerse en contacto con el abogado Harpootlian para obtener comentarios.

Dos asesinatos sin resolver

Según SLED, Murdaugh llamó al 911 y dijo que había llegado a casa el 7 de junio para encontrar a su esposa, Margaret, y a su hijo Paul muertos a tiros fuera de su casa en Islandton, Carolina del Sur, una pequeña comunidad a una hora al norte de Hilton Head Island. Los agentes del sheriff del condado de Colleton determinaron que ambos habían sufrido múltiples heridas de bala.

SLED se hizo cargo de la investigación, pero el caso sigue sin resolverse. Alex Murdaugh ha anunciado una recompensa de US$ 100.000 por información que conduzca al arresto y condena de los responsables de sus muertes.

“Como jefe de SLED, insto a la gente a ser paciente y dejar que la investigación siga su curso”, dijo el jefe de SLED, Mark Keel, en un comunicado en junio. “Este caso es complejo y no apresuraremos esta ni ninguna investigación”.

Más misterios en el caso

Las muertes llamaron la atención sobre la participación de Paul en un accidente de navegación en 2019 que se cobró la vida de una mujer de 19 años. Cuando murió, Paul enfrentaba cargos de navegar bajo los efectos del alcohol, causando graves lesiones corporales y causando la muerte en relación con el accidente, según muestran los registros judiciales. Paul se había declarado inocente y los registros judiciales muestran que los cargos fueron retirados después de su muerte.

La familia ha sido prominente en la comunidad legal de Carolina del Sur durante décadas. Durante 87 años consecutivos, tres generaciones de Murdaughs, incluido el padre de Alex, Randolph Murdaugh III, ocuparon el cargo de Procurador del 14° Circuito, que cubre los condados de Allendale, Beaufort, Colleton, Hampton y Jasper.

Según la Oficina del Procurador del 14º Circuito, el abogado actual es el primero fuera de la familia Murdaugh en ocupar el puesto electo. En la actualidad, varios Murdaugh, incluido Alex, trabajan en el bufete de abogados Peters, Murdaugh, Parker, Eltzroth & Detrick.

Los hermanos de Alex, Randy y John Marvin, abordaron la percepción de la prominencia de la familia en una entrevista con “Good Morning America” de ABC en junio, diciendo que esa percepción era incorrecta.

“Ves palabras usadas como ‘dinastía’ y ‘poder’, y no sé exactamente cómo la gente usa esas palabras”, dijo Randy Murdaugh. “Pero somos personas normales, y estamos sufriendo como ellos estarían sufriendo si esto les hubiera pasado a ellos”.

“No puedo imaginar el horror que está experimentando mi hermano”, dijo.

