Brasil vs. Argentina, suspendido: esto es lo que sabemos hasta ahora de la situación

CNN-Spanish

urielblanco

(CNN Español) — El mundo del fútbol esperaba un gran clásico sudamericano entre Brasil y Argentina el domingo. Tenía todos los ingredientes para serlo: ambos equipos venían de jugar una final de Copa América (que ganó la albiceleste), y ahora se enfrentaban en eliminatoria mundialista como primero y segundo lugar de la clasificación.

Sin embargo, el partido frenó de golpe apenas a los cinco minutos. Al inicio, no se sabía muy bien qué había pasado, pero después se informó lo ocurrido: autoridades sanitarias brasileñas entraron al campo de juego para impedir que algunos jugadores argentinos participaran en el encuentro debido a una polémica sobre los protocolos de covid-19.

Hasta ahora, se han dado a conocer distintas informaciones con relación al tema. A continuación, te presentamos lo que se sabe al respecto de lo que en redes sociales han llamado el “papelón” del Brasil vs. Argentina.

Brasil vs. Argentina: lo que provocó la suspensión 0:59

Esto se sabe del Brasil contra Argentina del domingo

Anvisa y la entrada al campo de juego

A las 15:00 horas ET del domingo, dio inicio en Sao Paulo el encuentro entre Argentina y Brasil, el cual formaba parte de las eliminatorias mundialistas de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Tras los primeros cinco minutos del partido, autoridades sanitarias entraron en el campo de juego e impidieron la continuidad del juego. La entrada a la cancha de las autoridades sanitarias sucedió luego de que la Agencia Brasileña de Regulación Sanitaria (Anvisa) pidiera el apoyo de la Policía Federal del país para impedir que cuatro jugadores argentinos participaran en el partido. La Anvisa aseguró que estos cuatro jugadores hicieron declaraciones falsas al llegar a Brasil, omitiendo que habían estado en el Reino Unido en los últimos 14 días. Según la normativa brasileña contra covid-19, cualquier pasajero que haya visitado el Reino Unido 14 días antes de su llegada, no puede entrar en el país. Los jugadores de Argentina involucrados son los siguientes: Emiliano Martínez, Emiliano Buendía, Giovani Lo Celso y Cristian Romero. De acuerdo con CNN Brasil, filial de CNN, la Anvisa pidió la deportación de esos jugadores. “Anvisa considera que se trata de una situación de grave riesgo sanitario, por lo que aconseja a las autoridades locales que determinen la cuarentena inmediata de los jugadores, a los que se les prohíbe participar en cualquier actividad y se les debe impedir permanecer en territorio brasileño”, señaló el organismo.

Conmebol y FIFA confirman suspensión del partido

Varios minutos después de lo sucedido en el campo, la Conmebol confirmó que el partido quedaba suspendido por decisión del árbitro. “El árbitro y el comisario del partido elevarán un informe a la Comisión Disciplinaria de la FIFA, la cual determinará los pasos a seguir. Estos procedimientos se ciñen estrictamente a las reglamentaciones vigentes”, agregó la Conmebol. Más adelante, la FIFA también confirmó la suspensión del partido y señaló que se darían más detalles después.

Posturas de la AFA y la CBF

El mismo domingo, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, emitió un comunicado en el que afirmó que no hubo ninguna mentira. “Cuatro personas ingresaron a interrumpir el partido para hacer una notificación y Conmebol solicitó a los jugadores que se fueran al vestuario. Acá no se puede hablar de ninguna mentira porque hay una legislación sanitaria bajo la cual se juegan todos los torneos sudamericanos. Las autoridades sanitarias de cada país aprobaron un protocolo que venimos cumpliendo al máximo”, indicó la AFA. Por su parte, el entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, dijo que no buscaba ningún culpable y que, si había pasado algo o no, no era el momento para realizar la intervención que ocurrió. “Me gustaría que la gente de Argentina entienda que como director técnico tengo que defender a mis jugadores. En ningún momento se nos notificó que no podían jugar el partido. Queríamos jugar el encuentro, los futbolistas de Brasil también”, señaló Scaloni en un comunicado. Asimismo, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) informó que defiende los protocolos de salud más rigurosos, pero que se sorprendió por el actuar de la Anvisa. “Anvisa podría haber desarrollado su actividad de forma mucho más adecuada en los distintos momentos y días previos al partido”, señaló la CBF en un comunicado.

La FIFA ya recibió los primeros informes

En su actualización más reciente de lo ocurrido, la FIFA lamentó este lunes las escenas que le siguieron a la suspensión del partido y aseguró que ya le han enviado los primeros informes de los sucesos. “Ya se han enviado a la FIFA los primeros informes del partido. Los órganos disciplinarios pertinentes analizarán la información contenida en estos para tomar la correspondiente decisión a su debido tiempo”, informó el organismo en Twitter.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.