Los investigadores que estudian la desinformación en Facebook dicen que la plataforma los bloqueó

Alexandra Ferguson

Nueva York (CNN) — Investigadores de la Universidad de Nueva York descubrieron nuevos datos mordaces sobre la propagación de la desinformación en Facebook, a pesar de que el sitio restringió su investigación, llegando incluso a bloquearlos de la plataforma. El estudio descubrió que, entre agosto de 2020 y enero de 2021, la desinformación obtuvo seis veces más clics en Facebook que las publicaciones que contenían noticias reales. La desinformación también representó la mayor parte de la interacción con las publicaciones de la ultraderecha, el 68%, en comparación con el 36% de las publicaciones procedentes de la ultraizquierda.

El mes pasado, Facebook bloqueó las cuentas personales de los investigadores y el acceso al sitio. La compañía dijo que su decisión de bloquear a los investigadores estaba relacionada con un estudio separado sobre anuncios políticos que implicaba el uso de una extensión del navegador que permitía a los usuarios compartir anónimamente los anuncios que veían en Facebook con los investigadores.

“El proyecto Ad Observatory de la Universidad de Nueva York estudió los anuncios políticos utilizando medios no autorizados para acceder a los datos de Facebook y recopilarlos, violando así nuestras condiciones de servicio. Tomamos estas medidas para detener el scraping no autorizado y proteger la privacidad de las personas en línea con nuestro programa de privacidad bajo la Orden de la FTC”, dijo Mike Clark, director de gestión de productos, en un comunicado.

Pero Laura Edelson, investigadora principal del proyecto Ciberseguridad para la Democracia de la Universidad de Nueva York, dijo que esto no tenía sentido porque la extensión del navegador sigue funcionando y se puede descargar. Sin embargo, las restricciones a su acceso a Facebook han dificultado la investigación del grupo sobre los anuncios políticos y la desinformación.

“Ni siquiera podríamos replicar este estudio nosotros mismos ahora mismo si lo intentáramos”, dijo Edelson en “Reliable Sources” este domingo.

Más problemas para Facebook

Facebook pagó una multa de US$ 5.000 millones en un acuerdo con la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) sobre la privacidad y el intercambio de datos en 2019.

La compañía no pudo ser contactada inmediatamente para hacer comentarios este domingo.

Además, miles de publicaciones relacionadas con el ataque al Capitolio del 6 de enero desaparecieron en CrowdTangle, una popular herramienta de investigación. Edelson dijo que su equipo reportó el error a Facebook, pero la plataforma no parecía estar al tanto de que las publicaciones habían desaparecido.

“Hicieron falta varias rondas con ellos para que reconocieran todo el alcance de esto”, dijo Edelson. “Francamente, me preocuparía que no entendieran lo que ocurre en sus propios sistemas”.

Facebook dijo que el error ya fue corregido.

La difusión de información errónea en Facebook no tiene carácter partidista, lo que significa que la plataforma no favorece ni premia las falsedades procedentes de uno u otro bando. Pero los ecosistemas mediáticos de ultra derecha y de ultra izquierda son “fundamentalmente diferentes”, dijo Edelson, ya que el 40% de las fuentes mediáticas citadas de la ultra derecha difunden activamente información falsa. En otros rincones del ecosistema mediático y otros grupos partidistas, esta cifra no supera el 10%.

“Este informe analiza cómo la gente interactúa con el contenido de las páginas, que representa una cantidad ínfima de todo el contenido de Facebook”, dijo Facebook en un comunicado.

