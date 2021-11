Preguntas de la audiencia sobre el coronavirus: La vacuna de Sinovac para niños menores de 11 años es segura, según estudio

Marysabel E. Huston-Crespo

(CNN Español) — Esta semana en este episodio de preguntas y respuestas, el Dr. Elmer Huerta aclara las dudas de nuestra audiencia sobre las vacunas contra el covid-19. En particular, responde preguntas sobre las disposiciones de varios países de América Latina sobre la aplicación de la vacuna de Sinovac para niños menores de 11 años.

Puedes escuchar este episodio en Spotify o en tu plataforma de podcast predilecta, o leer la transcripción a continuación.

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su dosis de información sobre el nuevo coronavirus, información que esperamos que sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy contestaremos algunas preguntas que nos han hecho en nuestra cuenta de Twitter @DrHuerta.

Preguntas sobre la vacuna de Sinovac para niños

Dr . En Ecuador se están colocando a los niños de 5 años en adelante , la Sinovac , no habrá problemas en ellos ya que se recomienda la Pfizer??? — Violeta Paredes (@VioletaPared) November 6, 2021

Hola, Violeta. Cada vez que las autoridades de salud de un país autorizan el uso de una vacuna para cualquier grupo de edad, están obligados a informarle a la sociedad los fundamentos científicos de tal decisión. Al parecer, la decisión se basa en un estudio de fase 1-2 hecho en China y publicado en la revista The Lancet Infectious Diseases en junio del 2021, que demostró que la vacuna es segura y eficaz en niños de 3 a 17 años.

.@drhuerta en Colombia han aprobado la vacuación en niños de 3-11 años con la vacuna de Sinovac. ¿Ud qué opinion le merece está decisión? Tengo una niña de 4 años y no me animo a vacunarla porque no estoy seguro de la seguridad de esta (y de ninguna) vacuna en niños tan pequeños — Victor Valencia (@vvalencias) November 1, 2021

Hola, Víctor. La vacuna china CoronaVac está siendo usada para inmunizar a niños en Chile y Ecuador. Al parecer, esas decisiones se basan en un estudio de fase 1-2 hecho en China y publicado en la revista The Lancet Infectious Diseases en junio del 2021, que demostró que la vacuna es segura y eficaz en niños de 3 a 17 años. Te sugiero hablar con el pediatra de tu niña por favor.

Preguntas sobre las vacunas en embarazadas y madres lactantes

Hola Dr una pregunta la mamá de mi hijo (bebé de 5 meses) en unos días tiene la segunda dosis de moderna, ya que ya regreso a trabajar y quiero saber si esto beneficia o podría afectar al bebé? Tengo esa duda — Javi Vides (@JaviVides9) November 1, 2021

Hola, Javi, no te preocupes. Ninguna vacuna aplicada a la madre afecta al bebé. Al contrario, algunos de los anticuerpos producidos por ella pueden atravesar la placenta y dar una protección temporal al bebé.

@drhuerta buen día doctor mi esposa hace poco tiempo nos enteramos que está embarazada y recibo al mismo tiempo la spunik, su ginecólogo le recomendó que la segunda sea con pfizer, — jimmy neutrono (@JNeutrono) November 3, 2021

Hola Jimmy, la mujer embarazada constituye un grupo de alto riesgo de complicación para covid-19, por lo que debe ser protegida de la enfermedad grave y la muerte con la vacunación. Creo que debes seguir el consejo del médico ginecólogo de tu esposa.

Preguntas sobre la mezcla de vacunas

@drhuerta Buenos días. Fui vacunado con moderna pero la segunda dosis nunca llegó. Yo leí en la página del propio laboratorio que si pasaba los 32 días ya no tenía ningún efecto. Que debo hacer? Vacunar de nuevo? Usar otra vacuna? Gracias — @DePapa (@edwinchavesbta) November 2, 2021

Hola, Depapa, creo que debes recibir tu segunda dosis en cualquier momento. La primera dosis que recibiste fue suficiente para estimular la formación de células de memoria y anticuerpos neutralizantes. La segunda, independientemente del momento en que te la apliques, estimulará las células de memoria para que produzcan una cantidad extra de anticuerpos neutralizantes.

@drhuerta Saludos! Dr. Huerta el día 20/07/21 me colocaron la 1ra dosis de la vacuna Sputnik V pero en mi comprobante colocaron Pfizer, ahora el día de ayer 03/11/21 me coloqué cómo 2da dosis la Pfizer. Se pueden combinar? Debo preocuparme? — Andrew Barboza (@HeyAndrew_7) November 4, 2021

Hola, Andrew, no te preocupes, un estudio en Argentina encontró que la vacuna Sputnik V puede ser completada con la de Moderna, la que es de tecnología de ARN mensajero como la de Pfizer. Te recomiendo que hables con tu médico de cabecera.

Preguntas sobre las vacunas y diversos padecimientos

@drhuerta Buenas noches. Soy una persona que padece diabetes tipo 1. Hace 6 meses me aplique la vacuna J&J. El día de ayer me aplique una dosis de aztra como refuerzo. Mi pregunta es, me debo aplicar la segunda dosis de aztra o solo una. — marina garcia (@mariyoku14) November 6, 2021

Hola, Marina, muy buena pregunta. La primera dosis que recibiste fue suficiente para estimular la formación de células de memoria y anticuerpos neutralizantes. La segunda, estimula a las células de memoria para que produzcan una cantidad extra de anticuerpos neutralizantes, por lo que ya no necesitas una tercera dosis.

Dr estoy tomando flunarizina para migrañas y vértigo q me dejó el covid hace3 meses,me lo enviaron hace días x 1mes,me coloque la 1a dosis d sipnofar hace 2días ya puedo comenzar a tomarlo de nuevo?y puedo seguir tomando probioticos y levotiroxina q son mis médicinas habituales? — Lis (@Lisecita1404) November 5, 2021

Hola Lis, en general no se recomienda que las personas que están tomando algún medicamento tengan que suspenderlos antes o después de la vacunación. Quizás la única excepción es en aquellas que están tomando la medicina metotrexato, pues se ha visto que puede disminuir la formación de anticuerpos.

Preguntas sobre las dosis de refuerzo

@drhuerta buenos días Dr Huerta, personas han recibido la vacuna Astra Zeneca doble dosis, pueden vacunarse una tercera vez con Pfizer o J&J? Es aconsejable? Gracias. — Dynamite (@SuicideMachine) November 5, 2021

Hola, Dinamita, lo que tu propones es precisamente el concepto de dosis de refuerzo que, como sabemos, es aceptado por la mayoría de los países cuya buena parte de su población ha sido completamente vacunada. Solo debes seguir las indicaciones del ministerio de Salud de tu país para saber cuáles son las recomendaciones relacionadas a las dosis de refuerzo.

Doctor: soy de Argentina. Tengo 2 dosis de Sinopharm. He sido convocado para una tercera pero no me dicen de cuál. Me coloco la que sea o hay alguna en particular como refuerzo? Muchas gracias — Raúl Pitté (@Pitte66) November 5, 2021

Hola,, Raúl, en realidad no hay estudios específicos que se hayan hecho para saber cuál es la mejor vacuna a ser usada como dosis de refuerzo para Sinopharm, sin embargo, en Perú se recomienda usar las vacunas de Pfizer o AstraZeneca. Por otro lado, para la vacuna de CoronaVac (que usa la misma tecnología de virus inactivado que Sinopharm), en Uruguay se usa como dosis de refuerzo la de Pfizer y, en Chile, la de AstraZeneca.

Preguntas sobre las vacunas en Europa

@drhuerta Estimado Dr. Huerta. Soy peruano como usted y admiro su trabajo y trayectoria. Podría por favor hacer comentarios sobre la nueva vacuna aprobada por la OMS Covaxin y su inminente aprobación de emergencia para niños de 2 a 18 años en EEUU? Gracias Dr. — Antonio Mires G (@G1Mires) November 6, 2021

Hola, Antonio. Covaxin es una vacuna desarrollada por la empresa india Bharat Biotech en asociación con el Instituto Nacional de Virología y el Consejo Indio de Investigación Médica. La vacuna usa la tecnología de virus inactivado, similar a las vacunas chinas Sinopharm y CoronaVac del laboratorio Sinovac. De acuerdo a estudios de fase 3, tiene una eficacia de 78% para prevenir la enfermedad, comparada con un placebo.

La vacuna fue aprobada para uso de emergencia en la India el 3 de enero de este año y ha sido también aprobada para uso de emergencia por la Organización Mundial de la Salud, con lo cual las personas vacunadas con Covaxin podrán ingresar a Estados Unidos, pues recordemos que este país permite el ingreso de personas completamente inmunizadas con las vacunas aprobadas por la OMS.

@drhuerta Que puede decir sobre la suspensión de la aplicación de la vacuna moderna en Europa por causar inflamación del corazón…Pregunto porque a mí hija de 20 años esa le pusieron en Honduras — ELuna (@edgarahl) November 2, 2021

Excelente pregunta, Eluna. Si te ha llegado algún mensaje en los medios sociales de que la vacuna de Moderna ha sido suspendida en Europa, te digo que esa es una media verdad. Si bien es cierto que Suecia la ha prohibido para los mayores de 20 años, Dinamarca la ha suspendido para los menores de 18 años, Finlandia la ha suspendido para varones menores de 20 años y que Islandia la ha suspendido para hombres entre 18 y 39 años, el resto de los países europeos la está usando.

Aunque existe la rara posibilidad de desarrollar inflamación del corazón por la vacuna de Moderna, una prepublicación estadounidense encontró que la posibilidad de desarrollar miocarditis es seis veces mayor en aquellos que sufren de covid-19 que los que han recibido la vacuna, por lo que el beneficio de la vacunación es mayor que el riesgo.

Pregunta sobre el intervalo de las dosis de AstraZeneca

@drhuerta En mi país están poniendo la 2da dosis de vacuna Astra Zeneca con 3 semanas después de haber recibido la 1ro. Dosis, todo lo que he leído al respecto habla de 8 semanas, mi pregunta es ¿me pongo la 2da con 3 semanas de haber recibido la 1ra. Dosis? — Ironcha (@lroncha75) November 1, 2021

Hola, Ironcha, muy buena pregunta. Lo que dice el fabricante es que la segunda dosis de AstraZeneca debe ser administrada a los 28 días o 4 semanas después de la primera. Sin embargo, en el Reino Unido y otros países la segunda dosis se dio a las 8 a 12 semanas, recomendación que tuvo que cambiarse por la aparición de la variante delta. De tal modo, que deberías seguir las indicaciones que dan en tu país.

