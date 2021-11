ANÁLISIS | Motivos para estar agradecidos y no preocupados este Día de Acción de Gracias

Alexandra Ferguson

(CNN) — Estamos viviendo una pandemia que cambia la vida, un asalto a la democracia y un ajuste de cuentas sobre justicia racial. Pero son la economía y la inflación son las que amargan el ánimo general de los estadounidenses.

Hay muchos motivos de preocupación en cuestiones sociales, políticas y sanitarias. Los casos de covid-19 van en aumento en la mayoría de los estados, lo que indica una vez más que el virus ha llegado para quedarse. Una serie de casos judiciales demostraron que el ajuste de cuentas nacional sobre cuestiones raciales es tan complicado e irresoluble como siempre.

Y detrás de todas las noticias sobre política está el esperado intento de regreso del expresidente Donald Trump, que el año pasado por estas fechas estaba tramando un golpe de estado. A veces estas historias encajan, como cuando Trump se reunió con Kyle Rittenhouse, el adolescente que fue recientemente absuelto tras matar a dos personas en Kenosha, Wisconsin, el verano pasado.

Kyle Rittenhouse visitó a Donald Trump en Mar-a-Lago, dice el expresidente

Este miércoles, mientras tanto, el presidente Joe Biden señaló la condena de tres hombres blancos en la muerte de Ahmaud Arbery, un hombre negro de 25 años, como prueba de que “nuestro sistema de justicia (está) haciendo su trabajo”.

Sin embargo, lo que puede afectar más directamente a los estadounidenses cada día es el estado de la economía de Estados Unidos.

He aquí la desconexión entre los datos y la vida cotidiana: la gente está pasando apuros debido al aumento de los costos en las gasolineras y en la tienda de comestibles, incluso cuando hay un montón de muy buenas noticias económicas por las que estar agradecidos.

En primer lugar, casi todo el que quiere un trabajo lo tiene. El gobierno registró solo 199.000 nuevas solicitudes de subsidio de desempleo la semana pasada, la más baja desde 1969. Mientras tanto, una medida clave de la inflación aumentó en octubre a su nivel más alto en 31 años.

Christine Romans, de CNN, describió en un videoreportaje esta contradicción pandémica.

Tomé prestado gran parte de sus ideas para esta lista de posibles buenas noticias, que incluye:

La producción industrial de EE.UU. está avanzando por encima de los niveles prepandémicos. La fabricación de automóviles se recuperó el mes pasado y la producción de las fábricas habría sido aún más fuerte si no fuera por los contratiempos en la cadena de suministro de las empresas. Las ganancias de las empresas son envidiables y las grandes compañías están sorteando los problemas de la cadena de suministro, trasladando los costos más altos a los clientes e incluso rellenando sus márgenes de beneficios en el camino. Las mayores empresas que cotizan en bolsa tienen hoy mayores márgenes de ganancias que antes de la pandemia, y su cuenta de jubilación probablemente lo demuestre. El Dow ha subido un 17% este año y el S&P 500 un 25%. Si se retrocede más desde que el mercado se desplomó en 2020, algunos promedios se han duplicado. Los trabajadores tienen la ventaja. Lo habrán oído llamar la “Gran Dimisión”: los estadounidenses renuncian a sus puestos de trabajo en cifras récord. En septiembre, 4,4 millones abandonaron sus empleos, y los economistas dicen que muchos están aceptando mejores trabajos con un salario más alto y bonificaciones iniciales. Las nóminas son más abundantes tras años de escaso crecimiento salarial, especialmente para los trabajadores con salarios bajos. El crecimiento salarial se acerca al 5%. Los estadounidenses están ahorrando. Gracias a los salarios más altos, a los cheques de estímulo de covid-19 y a los créditos tributarios por hijos, los estadounidenses tienen un exceso de US$ 2,3 billones en ahorros desde que comenzó la crisis. JP Morgan dice que el saldo medio de su cuenta corriente es un 50% mayor este año que en 2019. La economía está añadiendo puestos de trabajo. En general, se han añadido 5,8 millones de puestos de trabajo este año.

Ciertamente hay una contradicción aquí si el estado de ánimo nacional está abajo mientras los indicadores económicos están arriba.

En una encuesta reciente de CBS News, solo el 4% de los estadounidenses dijo que las cosas en el país van generalmente muy bien, y el 26% dijo que van algo bien. La gente opinaba lo mismo sobre la economía: un 30% dijo que el estado de la economía nacional era muy bueno o bastante bueno.

ANÁLISIS | Los estadounidenses dicen odiar la economía, pero actúan como si la amaran

También es cierto que, aunque la preocupación por la economía ha aumentado, sigue siendo históricamente bastante baja, como señala Gallup.

“La preocupación por la inflación acapara todos los titulares, pero la mayoría de los demás indicadores van viento en popa”, dijo Romans en su informe.

Ofreció dos razones por las que los indicadores de sentimiento del consumidor no reflejan los fuertes indicadores:

Los estadounidenses están agotados por la pandemia. Son bombardeados todos los días por precios más altos en la tienda de comestibles y la gasolinera. “Todo el mundo conduce y come; no todo el mundo tiene acciones”, dijo.

Es difícil cuadrar estos sólidos indicadores con el meme tonto que circula por Washington de que algunos estadounidenses no podrán comprar pavos este año debido a la inflación.

Le pregunté a Ariel Edwards-Levy, editora de encuestas de CNN, cómo ver el estado de ánimo nacional, y argumentó que las encuestas no permiten llegar a conclusiones fáciles.

Dijo: “Es cierto que, al mismo tiempo

a) la preocupación por la economía va en aumento; b) la economía todavía no es un tema tan dominante como lo fue durante la Gran Recesión; c) las opiniones predominantes de los estadounidenses sobre la economía en este momento son en general bastante malas y, d) las opiniones sobre la economía están estrechamente relacionadas con el partidismo”.

El elemento partidista es importante. Gran parte de los republicanos podría tener una peor visión de la economía ahora mismo simplemente por su desprecio a Biden. Los demócratas podrían haber exhibido el mismo comportamiento durante la administración de Trump.

Los alimentos son ciertamente más caros

La American Farm Bureau Federation hizo las cuentas para argumentar que el banquete promedio de Acción de Gracias para 10 personas costará US$ 53.31, o alrededor de US$ 5.30 por persona. El año pasado, la cifra media fue de US$ 46,90.

La cena de Acción de Gracias les costará a los estadounidenses un 14% más este año, según una encuesta

La American Farm Bureau Federation señaló que los pavos son más caros este año, pero también añadió que compró pavos para hacer estos cálculos antes de que las tiendas de comestibles se abastecieran para Acción de Gracias.

Cuando se le preguntó a la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, sobre el hecho de que éste fuera el Día de Acción de Gracias más caro de la historia, respondió: “Solo quiero dejar claro que hay abundancia de pavos disponibles. Son alrededor de un dólar más por un ave de 20 libras, que es un ave enorme si estás alimentando a una familia muy grande. Y eso es algo que, de nuevo, hemos estado trabajando para asegurarnos de que la gente tenga más dinero en sus bolsillos para afrontarlo a medida que la economía se recupera”.

La abundancia de pavos es algo por lo que todos los estadounidenses pueden estar agradecidos, incluso si existe la preocupación de que cuesten un poco más.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.