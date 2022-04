5 cosas que debes saber este 11 de abril: Rusia le apuesta a ofensiva militar en el este de Ucrania

olivertapia

Aumentó el número de víctimas mortales tras el ataque a una estación de tren en Ucrania. Se llevó a cabo la consulta revocatoria de mandato de López Obrador. Revancha entre Macron y Le Pen por las elecciones en Francia. Deforestan en la selva amazónica un área casi del tamaño de Dallas, Texas. Además, Pamela Anderson habla de una faceta nunca antes vista. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1 Putin nombró nuevo comandante para la guerra en Ucrania

Se trata del general Alexander Dvornikov, según le dijeron a CNN un funcionario estadounidense y uno europeo. El nuevo comandante, de 60 años y con experiencia en operaciones militares en Siria, enfocaría las operaciones en la región de Donbás, a medida que Rusia prepara una ofensiva militar en el este de Ucrania. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo en la noche del domingo que Rusia “comenzó una guerra a gran escala y actúa como si tuviéramos la culpa de esto”.

Papa Francisco celebra misa para marcar el inicio de la Semana Santa 1:43

2

Sin incidentes “graves” en el referendo de México

Millones de mexicanos estaban habilitados para votar este domingo en la Consulta de revocación de mandato presidencial. La jornada, según el Instituto Nacional Electoral (INE), fue catalogada de “exitosa” porque no se reportaron irregularidades graves. Más de 56.000 casillas fueron instaladas para la votación. ¿Se logró el umbral para revocar el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo fue la participación? Esto es lo que sabemos.

Revocación de mandato: así se vivió esta jornada en México 3:24

3

Macron y Le Pen disputarían la presidencia en segunda vuelta

Emmanuel Macron busca ser el primer presidente francés en ganar la reelección desde Jacques Chirac en 2002. Tras la primera vuelta de las elecciones, realizadas este domingo, los datos indican que Macron enfrentaría a la candidata de ultraderecha Marine Le Pen, el próximo 24 de abril, cuando los franceses acudan a votar en segunda vuelta.

Elecciones en Francia: así quedó la primera vuelta 0:36

4

Otra medida eficaz para mitigar el covid-19

A medida que el mundo flexibiliza el uso de mascarillas y se ha vacunado a millones de personas, una medida invisible de mitigación contra el covid-19 finalmente recibe la atención que merece. Se trata de la ventilación y aquí te explicamos por qué es buena y cómo usarla a nuestro favor.

Mira el hospital temporal más grande de Shanghái 0:54

5

Se espera que Joe Biden anuncie una nueva regulación de armas

El presidente de EE.UU. anunciaría este lunes nuevas regulaciones sobre armas de fuego para frenar el uso de armas de fabricación casera. Las llamadas “pistolas fantasma”, que no están reguladas y son casi imposibles de rastrear, se han convertido en una herramienta clave en la violencia armada y el crimen. Esto es lo que podría ocurrir.

A la hora del café

Un hombre adquirió un crucero en Craigslist y se propuso restaurarlo

Chris Wilson ha pasado 14 años renovando este buque de más de 2.400 toneladas brutas. Así luce el proyecto y esta es la historia.

Devuelven los valiosos cuadernos de Darwin robados hace 21 años

Un conjunto de cuadernos de notas de Charles Darwin ha sido devuelto a la Universidad de Cambridge de forma anónima. El mensaje decía: “Bibliotecario, feliz pascua X”.

El país más costoso para el cuidado de los hijos

Tener hijos es caro, no importa en qué parte del mundo vivas. No obstante, en Corea del Sur es más. ¿Por qué y cómo se compara Estados Unidos con otros países del mundo?

Tras 722 episodios, ocurrió algo por primera vez en “Los Simpson”

El legendario programa contó con un actor sordo por primera vez en sus 33 años de historia.

Pamela Anderson enfrenta el reto más grande de su carrera: Broadway

La actriz, famosa por sus papeles en la televisión (y uno que otro escándalo), interpretará a Roxie Hart en el musical “Chicago” de Bob Fosse. Conoce su testimonio.

La cifra del día

941,34

Es el número de kilómetros cuadrados que se talaron en la selva amazónica de Brasil en los primeros tres meses de 2022. Se trata de una porción afectada por la deforestación casi del tamaño de Dallas, Texas, según un informe del Instituto Nacional de Investigaciones Especiales de Brasil.

La cita del día

“Hay quien dice que los muertos votan, que hay que hacer cambios para que lo muertos ya no voten. No, en México los muertos ya no votan”.

Lo dijo Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE en México, durante una conferencia luego de que se cerraran las urnas en la consulta de revocatoria de mandato presidencial.

La selección del día

9 productos para el cuidado de la piel con altas calificaciones en Amazon

Productos para el cuidado de tu piel que tienen las mejores reseñas y calificaciones en Amazon.

Las capas de invisibilidad podrían convertirse en realidad

Un grupo de Investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa en Japón registraron por primera vez cómo los calamares cambian de color para adaptarse a su entorno. Este descubrimiento podría ser útil para futuras aplicaciones en dispositivos ópticos.

Las capas de invisibilidad podrían convertirse en una realidad 1:56

