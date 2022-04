Este aeropuerto estadounidense ha reclamado su título como el más transitado del mundo

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — Hazte a un lado, Guangzhou. El Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta en Georgia es de nuevo el aeropuerto más transitado del mundo.

El aeropuerto de Atlanta, EE.UU., fue desplazado del puesto número 1 al número 2 en volumen de pasajeros en 2020 por el Aeropuerto Internacional de Guangzhou Baiyun en China, rompiendo la racha de 22 años del aeropuerto de Atlanta en el primer puesto.

Pero en las clasificaciones de 2021 publicadas este lunes por la asociación comercial Airports Council International, el aeropuerto de Atlanta volvió a estar en la cima del listado, una señal de recuperación de la caída precipitada del tráfico aéreo de 2020 cuando se apoderó de la pandemia.

En 2021, el aeropuerto de Atlanta vio 75,7 millones de pasajeros. Esa cifra es un 76% superior a la de 2020, pero aún casi un 32% por debajo de las cifras previas a la pandemia de 2019.

El aeropuerto de Guangzhou cayó al puesto número 8 en 2021, con 40,3 millones de pasajeros. Otro aeropuerto en China, el Aeropuerto Internacional Shuangliu de Chengdu, ocupa el noveno lugar en la lista de 2021; estaba en el No. 3 en 2020.

Los aeropuertos estadounidenses dominaron las clasificaciones de tráfico de pasajeros en 2021, con ocho de las 10 principales aéreas del mundo en Estados Unidos.

El Aeropuerto Internacional de Dallas/Fort Worth en Texas fue el segundo más transitado en 2021, con alrededor de 62,5 millones de pasajeros, y el aeropuerto internacional de Denver, Colorado, ocupó el tercer lugar, con 58,8 millones de pasajeros.

Los aeropuertos de O’Hare de Chicago y Los Angeles International completaron los cinco primeros.

La lista muestra “una tendencia alentadora de recuperación”, dijo Luis Felipe de Oliveira, director general de ACI World, en un comunicado.

“Aunque somos cautelosos de que la recuperación podría enfrentar múltiples obstáculos, el impulso creado por los planes de reapertura de los países podría generar un aumento en los viajes en la segunda mitad de 2022”, dijo de Oliveira.

En 2021, se estima que había 4500 millones de pasajeros en todo el mundo, según ACI. Esa cifra representa un aumento de casi el 25 % desde 2020, pero una caída de más del 50% desde 2019.

El Aeropuerto Internacional de Baiyun en Guangzhou, China, superó al aeropuerto internacional de Atlanta en 2020 como el más transitado del mundo. En 2021, el aeropuerto de Guangzhou cayó al número 8. (Crédito:Tian Jianchuan/Xinhua/ZUMA Press)

Aeropuertos de EE.UU. y China cambian de lugar

Dada la recuperación mucho más rápida de los viajes nacionales en comparación con los viajes internacionales, los aeropuertos que estaban muy por debajo de la lista de los los aeropuertos más concurridos antes de la pandemia han saltado al top 10.

Los aeropuertos en Charlotte, Carolina del Norte (No. 6); Orlando, Florida (No. 7); y Las Vegas (No. 10) son nuevos en el top 10 este año. Los imanes de vacaciones Orlando y Las Vegas ocuparon el puesto 31 y 30 en tráfico de pasajeros antes de la pandemia en 2019.

El sólido desempeño de Estados Unidos en el top 10 es un revés al de 2020, cuando los aeropuertos de China ocuparon siete de los top 10 más importantes.

El dominio de China en 2020 se debió al repunte inicial de los viajes nacionales en China. El país aún no ha reabierto a los visitantes internacionales.

“Si miramos hacia atrás en 2020, China fue uno de los primeros en salir de las olas iniciales de la pandemia y, de hecho, casi alcanzó una recuperación total a fines de 2020”, dijo Patrick Lucas, vicepresidente de economía de ACI World.

Pero en 2021, el tráfico nacional en China se redujo significativamente con nuevos confinamientos, mientras que Estados Unidos experimentó un gran salto.

Estados Unidos tiene el mercado de viajes domésticos más grande del mundo, seguido por China.

Los aeropuertos que habitualmente aterrizaban en el top 10 de la lista de aeropuertos más transitados del mundo, como Dubai International, London Heathrow y Paris Charles de Gaulle, han estado ausentes durante la pandemia.

“Aquellos mercados que tenían proporciones muy altas de tráfico internacional, por supuesto, se vieron afectados como resultado de todas estas restricciones y requisitos de cuarentena”, dijo Lucas.

El importante papel del tráfico internacional también es parte de la razón por la que los aeropuertos de Beijing Capital y Shanghai Pudong International han salido del top 10. Beijing Capital, que solía ser el número 2 en tráfico de pasajeros, también está viendo su tráfico dividido por el nuevo aeropuerto internacional de Daxing de la ciudad.

El Aeropuerto Internacional de Dubái, que recibe una gran proporción del tráfico internacional, abandonó los 10 aeropuertos más concurridos en 2021. Sin embargo, siguió siendo el número 1 para pasajeros internacionales en 2021. (Elena/Adobe Stock)

Revertir las restricciones

ACI aboga por un “enfoque basado en el riesgo” para aliviar las restricciones de viaje, siguiendo los datos de covid-19, dijo Lucas.

“Las vacunas en realidad han sido el pasaporte para viajar, pero como podemos ver ahora, muchos mercados importantes se están abriendo y… muchos países se han dado cuenta de que frenar los viajes o imponer restricciones de viaje en realidad no hace nada”, dijo él.

“En todo caso, crea aún más daño. Lo que significa que interrumpe las ganancias socioeconómicas del transporte aéreo y el turismo, etc”.

Tal como está, ACI espera que el número total de tráfico de pasajeros se recupere a los niveles previos a la pandemia en 2024.

Sin embargo, se espera que los mercados nacionales fuertes, incluido Estados Unidos, se recuperen para 2023. Y los mercados con una alta proporción de tráfico internacional no se espera que se recuperen hasta 2025, dijo Lucas.

A nivel mundial, hay “diferentes fuerzas que se mueven en direcciones opuestas”.

Hay una demanda reprimida muy fuerte y el levantamiento de las restricciones que han frenado los viajes frente al aumento del costo de los viajes y las preocupaciones geopolíticas relacionadas con lo que está sucediendo en Europa del Este, agregó Lucas.

Pero en general, ACI es optimista. “Tenemos la sensación de que los consumidores, los pasajeros, morderán la bala, por así decirlo, a pesar del aumento en el costo de los viajes”.

