La mortal gripe aviar hace que los precios de los huevos se disparen

olivertapia

Nueva York (CNN Business) — Un brote de gripe aviar mortal y altamente infecciosa está obligando a los granjeros estadounidenses a matar a millones de gallinas ponedoras, lo que reduce el suministro de huevos del país y eleva los precios.

El jueves, los minoristas pagaron entre US$ 2,80 y US$ 2,89 por una docena de huevos blancos grandes de grado A en el Medio Oeste, según el informe regional diario sobre huevos del Medio Oeste del Departamento de Agricultura (USDA). Eso es más del doble de los aproximadamente US$1,25 que costaron en marzo, según datos compilados por Brian Earnest, analista principal de la industria de proteínas en Cobank, que brinda servicios financieros a la agroindustria.

FOTOS | Los mejores platillos preparados con huevo en el mundo

Por lo general, los huevos blancos grandes en esa región cuestan entre US$ 0,70 y US$ 1,10 por docena, dijo Earnest, quien señaló que los precios del Medio Oeste sirven como punto de referencia nacional. Alrededor de Semana Santa, cuando la demanda es alta, esos precios pueden alcanzar alrededor de US$ 2, dijo, mucho más bajos que el jueves.

Gripe H5N8: qué es, cómo se contagia y cómo prevenirla (2021) 1:13

Impacto económico

Los costos más altos de alimentación y las dificultades de la cadena de suministro han hecho que muchos alimentos sean más caros este año, y los huevos no son una excepción. Pero a este aumento en particular lo impulsa la gripe aviar altamente patógena detectada en bandadas en todo el país, anotó Earnest. Es el peor brote de gripe aviar en EE.UU. desde 2015.

Aunque la gripe es mortal para las aves de corral, es “principalmente un problema de salud animal”, según los Centros para el Control de Enfermedades, que agregó que cree que “el riesgo para el la salud pública de los actuales virus de la gripe aviar H5N1 es baja”.

Debido a que la gripe es tan contagiosa y mortal para las aves, el protocolo del USDA es matar las parvadas infectadas para frenar la propagación de la enfermedad.

En Iowa, el principal productor de huevos del país, “actualmente tenemos más de una docena de sitios afectados por la enfermedad”, incluidas tres instalaciones donde las gallinas ponen huevos, dijo Chloe Carson, directora de comunicaciones del Departamento de Agricultura de Iowa. Como resultado, “hemos tenido que despoblar 11,2 millones de gallinas ponedoras”, de aproximadamente 56 millones de gallinas ponedoras en Iowa en general, dijo.

Esta cepa particular de la gripe la propagan las aves migratorias silvestres, explicó Carson. La temporada de migración suele durar de marzo a mayo, señaló.

“Mientras continúen los patrones de migración, existe el riesgo de que se sigan introduciendo enfermedades en nuestras poblaciones nacionales”, dijo Carson.

Huevos más caros este verano

Aunque los precios de los huevos al por mayor están aumentando, eso no significa que los supermercados estén transfiriendo esos costos a los consumidores, explicó Earnest.

Los minoristas a menudo “asumirán una pérdida en los huevos para atraer el tráfico de la tienda”, dijo. En general, alrededor de Semana Santa o Navidad, cuando es más probable que la gente hornee, “veremos un precio reducido en los estantes de los huevos”.

Entonces, en lugar de aumentar los precios, algunas tiendas parecen estar lidiando con los costos más altos al eliminar sus promociones de huevos.

“La actividad de promoción minorista fue muy limitada y ofreció pocos incentivos para que los compradores compraran más allá de las necesidades inmediatas”, según el resumen semanal de los mercados de huevos del USDA, publicado el viernes pasado.

Eventualmente, sin embargo, es probable que los precios suban.

“Espero que veamos una prima de al menos un 30 o 40 por ciento por encima de [los precios típicos] durante los meses de verano de este año como resultado de la oferta más limitada”, dijo Earnest.

También señaló que incluso antes de que se detectara la gripe en EE.UU. a principios de este año, la cantidad de gallinas ponedoras era relativamente baja. Y los inventarios de huevos congelados o secos están “significativamente por debajo de lo que suelen estar”, dijo. Eso podría significar que habrá escasez de huevos más adelante este año.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.