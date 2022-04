Frutas podridas y verduras estropeadas: así es como Texas empeora aún más la cadena de suministro

Verónica Ojeda

San Francisco (CNN) — La protesta durante esta semana del gobernador de Texas, Greg Abbott, contra la reciente política de inmigración del presidente Biden llegó a una resolución este viernes, pero el bloqueo que creó ha dado lugar a cientos de millones de dólares perdidos y a retrasos en los envíos de todo tipo de productos, desde aguacates hasta piezas de automóviles, que tendrán un impacto a largo plazo.

Este viernes, Abbott dio marcha atrás en una orden que puso en marcha la semana pasada y que exigía “inspecciones de seguridad mejoradas” y más largas para los vehículos comerciales que entran en Texas. Los esfuerzos, dijo, eran para ayudar a detener el flujo de contrabando ilegal y el tráfico de personas.

La medida de Abbott, que el Comisario de Agricultura de Texas, Sid Miller, criticó como “teatro político”, acabó creando un atasco de camiones entre EE. UU. y su mayor socio comercial de mercancías. Los productores de hortalizas dicen que sus productos se estropean en los camiones parados y que están perdiendo cientos de millones de dólares.

México es un proveedor fundamental de vehículos, piezas de automóviles, maquinaria eléctrica, productos químicos y productos agrícolas. Casi US$ 9.000 millones de productos frescos cruzan la frontera de Texas desde México cada año, informó Dante L. Galeazzi, director general y presidente de la Asociación Internacional de Productos de Texas.

Y, durante la última semana, esos productos han sido rehenes, con empresas y bienes “utilizados como moneda de cambio”, dijo Galeazzi.

Retrasos de 30 horas para algunos camiones

Lo que solía ser un cruce fronterizo rutinario se convirtió en una espera de 30 horas para algunos camiones. Mientras tanto, las frutas y verduras de esos camiones se echaron a perder, dejando los estantes de algunos departamentos de productos escasos o vacíos antes del fin de semana festivo, dijo.

“Podría pasar una semana o más, probablemente hasta tres semanas, antes de que la cadena de suministro se reajuste”, añadió Galeazzi.

En los últimos días, Abbott se ha reunido con los gobernadores de los cuatro estados mexicanos que limitan con Texas y ha llegado a acuerdos para que cesen los controles crecientes. El viernes, tras reunirse con el gobernador de Tamaulipas, Abbott dijo que los controles comerciales terminarían inmediatamente.

El “dolor financiero” fue una consecuencia necesaria para “hacer que el público insista en que sus líderes gubernamentales” tomen medidas para frenar la inmigración ilegal, dijo Abbott.

Una larga fila de camiones se ve detenida en el Puente Internacional Zaragoza, uno de los dos puertos de entrada en Ciudad Juárez que van hacia los Estados Unidos el 12 de abril.

‘Una cosa tras otra’

Las pérdidas para los productores de frutas y verduras se estiman en más de US$ 240 millones, dijo Lance Jungmeyer, presidente de la Asociación de Productos Frescos de las Américas.

Los consumidores también pagarán un precio, ya que los productores tratan de recuperar parte de sus pérdidas y los suministros se agotan.

Los estadounidenses pueden esperar gastar más en fresas, aguacates y espárragos a partir de este fin de semana, y el impacto se sentirá más en el medio oeste y el noreste, indicó Jungmeyer.

“No se trata sólo de un problema localizado”, dijo Jerry Pacheco, presidente y director ejecutivo de la Asociación Industrial Fronteriza de Nuevo México. “Va a afectar en San Luis o en Seattle. Estamos conectados a una cadena de suministro global”.

“Es un mal momento para que los consumidores paguen más de su bolsillo”, dijo Jungmeyer.

En el Supermercado El Corral, una tienda de comestibles y carnicería mexicana en Stephenville, Texas, el copropietario Santos Ávila fue advertido de la escasez por sus proveedores de cerveza debido al vidrio que se retrasó al llegar a Estados Unidos desde México.

“Es una cosa tras otra”, dijo Ávila, señalando los aumentos de precios y la escasez de productos que se han producido en los últimos dos años debido a las interrupciones de la cadena de suministro inducidas por la pandemia.

Preocupación en los comercios por la subida de precios

En lugares como el restaurante mexicano Luna’s, en St. Francis (Wisconsin), que aún no ha sufrido ninguna subida de precios como consecuencia del retraso de los envíos desde México, la mera perspectiva de que se produzcan retrasos o escasez de productos básicos como aguacates, tomates y limas es motivo de preocupación, dijo la propietaria Jenny Bustillos, que dirige el restaurante con su hija, Brittanie Sexton.

Luna’s ya ha visto triplicarse los precios debido a los problemas de la cadena de suministro relacionados con la pandemia y la inflación, dijo Bustillos. Una caja de limas que solía costar US$ 30 antes de la pandemia ahora cuesta US$ 90 y una caja de aguacates pasó de US$ 40 a US$ 120, dijo Bustillos.

“Todo lo que hacemos contiene algún tipo de verdura fresca, así que eso es muy preocupante para un negocio como nosotros”, dijo Sexton, gerente de Luna’s. “Todos los que trabajamos aquí estamos manteniendo a nuestras familias con esto. No somos una cadena de restaurantes. Este es nuestro medio de vida”.

Agentes de policía bloquean la entrada al puente internacional Pharr-Reynosa el 13 de abril.

Aumenta la inestabilidad en la cadena de suministro

En última instancia, las cadenas de suministro podrían tardar varias semanas en recuperarse de la ralentización durante esta semana en la frontera, dijo Matthew Hockenberry, profesor asistente de la Universidad de Fordham que estudia las cadenas de suministro y la logística.

“También es muy difícil de predecir porque hay mucha inestabilidad de suministro en este momento”, dijo, señalando que la última ola de cierres de China y la guerra en Ucrania están causando aún más interrupciones. “La cantidad de incertidumbre en el suministro es tan alta que añadir otra paja aquí a la espalda del camello es una propuesta peligrosa”.

El atasco también tiene el potencial de agravar los problemas existentes en la cadena de suministro de la industria manufacturera, dijo Erik Lundh, economista principal de The Conference Board.

Tras las primeras fases de la pandemia, en las que los cierres en China provocaron importantes retrasos en los envíos, se produjo un renovado interés de las empresas estadounidenses por trabajar con proveedores de México, dijo.

“¿Qué van a pensar las empresas sobre esto?”, dijo. “¿Qué van a pensar cuando vean que México, que ha surgido como una alternativa potencial a China, puede sufrir este tipo de impactos en esta esfera política estadounidense?”.

Estas cuestiones podrían agravar aún más los problemas inflacionarios que ya se han agudizado por la guerra en Ucrania y la nueva ola de covid que ha golpeado a China, dijo.

“Unido a la dificultad para hacer llegar las cosas a través de la frontera desde México”, dijo, “se superponen dos tipos diferentes de fuentes de presión inflacionaria y hace que las cosas sean aún más complicadas”.

